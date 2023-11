Banca Alta Toscana in soccorso: "Plafond di 30 milioni di euro"

Banca Alta Toscana Credito Cooperativo, che si trova al centro del territorio più colpito dall’alluvione, ha definito un pacchetto di interventi, a beneficio di soci, famiglie e imprese, finalizzato ad un sostegno immediato, affinchè il ritorno alla normalità possa avvenire nel più breve tempo possibile. A tale scopo, per la concessione di crediti a tasso agevolato, è stato individuato un plafond di 30 milioni di euro per il ripristino di case, aziende, auto. Uno sforzo notevole considerate le dimensioni dell’istituto.

È stato messo a punto un iter semplice e veloce, con una corsia preferenziale per le pratiche, corredate da un modulo di autocertificazione, già disponibile in agenzia, senza la necessità di documentazione fotografica. Per alcune linee di credito rivolte alle famiglie, con la finalità di far fronte alle prime necessità urgenti, Banca Alta Toscana prevede anche dei finanziamenti a tasso zero. Inoltre, Banca Alta Toscana, istituto di credito cooperativo legato indissolubilmente al territorio colpito dall’alluvione dei giorni scorsi, aderisce convintamente a tutte le iniziative di moratoria e sospensione dei mutui per imprese e famiglie secondo le modalità indicate dal governo e dal commissario delegato per l’emergenza nazionale. "Eserciteremo il nostro ruolo di banca del territorio, supportati dalla capogruppo Iccrea, soprattutto in un momento così drammatico per tutti noi, convinti che aziende e famiglie sapranno rialzarsi nuovamente, come avvenuto dopo la pandemia – afferma il presidente Alberto Vasco Banci (nella foto) –. Banca Alta Toscana sta facendo e farà la propria parte accelerando quanto più possibile i tempi di risposta alle richieste che ci verranno presentate".