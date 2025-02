Banca Alta Toscana. Ecco l’energia pulita grazie al fotovoltaico

Per Banca Alta Toscana i temi dell’ecologia e dell’impatto ambientale sono da sempre prioritari, come confermato anche dall’ultimo intervento che riguarda nello specifico la sede di Masiano. Sono stati infatti installati nuovi pannelli fotovoltaici sul tetto dell’edificio situato in via di Masiano, con l’impianto che, aggiungendosi a quelli della sede centrale, consentirà di risparmiare emissioni di CO2 per 70 tonnellate annue. Le celle sono state applicate su entrambe le falde di copertura della filiale, per una potenza complessiva pari a 24kW. Un’installazione importante che guarda al futuro dando la massima importanza alla tematica sempre più delicata legata all’ambiente.

"Siamo una banca locale e vogliamo contribuire attraverso azioni concrete e l’estensione delle nostre politiche ESG, a ridurre l’impronta ecologica sul territorio in cui operiamo - ha affermato a margine del taglio del nastro il presidente di Banca Alta Toscana, Alberto Vasco Banci –. Stiamo introducendo l’illuminazione a Led in tutte le agenzie e solo per la parte storica della sede sociale, dove la sostituzione è avvenuta nel 2022, si registra un risparmio di CO2 conseguente di 16 tonnellate annue. Così come il Centro direzionale e il Forum di Quarrata sono stati dotati di moderne tecnologie, con un sistema di trattamento aria e di illuminazione automatizzati, che si autoregolano in base alle condizioni esterne e interne e sono variabili a livello di ogni singolo ufficio. La banca ha inoltre un’auto elettrica utilizzata da consulenti e sviluppatori; due colonnine di ricarica sono state messe a disposizione nel parcheggio della sede centrale".

Negli scorsi anni, Banca Alta Toscana aveva già rivestito di pannelli fotovoltaici il tetto e le pensiline del parcheggio della propria sede di Vignole, per un totale di 75kW prodotti e un risparmio conseguito di 50 tonnellate annue di emissioni di CO2. La nuova installazione di Masiano fa così salire a quasi 100kW l’apporto energetico da pannelli fotovoltaici.

"Dallo scorso anno - ha aggiunto il direttore generale di Banca Alta Toscana, Tiziano Caporali - l’importanza per le imprese dei temi legati all’ESG è aumentata a causa delle nuove normative EBA e CSRD che impongono maggiore trasparenza e responsabilità nella rendicontazione della sostenibilità, influenzando l’accesso al credito e la valutazione delle performance aziendali. Anche per i privati, a causa dell’aumento del costo delle materie prime, della volatilità dei prezzi e della liberalizzazione nel settore, il risparmio energetico è diventato un aspetto rilevante nell’economia domestica. Banca Alta Toscana, che aderisce al Consorzio BCC Energia, è a disposizione di famiglie e imprese per offrire consulenza e le migliori soluzioni creditizie per effettuare interventi utili a ridurre i consumi e produrre energia pulita".

