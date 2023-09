"Bagliori nella Magia" L’evento di Barbara

Con la mostra "Bagliori nella Magia", l’artista Barbara Pratesi, originaria di San Marcello Pistoiese, ma quarratina da sempre, dopo le tante esposizioni anche oltre confine, apre interamente la propria arte alla comunità del suo territorio. "Una mostra che, a differenza delle tante a cui ho avuto il piacere e l’onore di prendere parte, è qualcosa di davvero nuovo per me e inspiegabilmente emozionante, dal momento che avrà luogo in un contesto familiare e caro" ha spiegato lei stessa, a proposito di questo "Site specific" alle Scuderie di Villa La Magia. La mostra, che comprende quaranta opere, è curata da Claudia Cappellini, responsabile del servizio Cultura comunicazione e sport del Comune di Quarrata. L’inaugurazione sarà domenica 24 settembre alle ore 16.30, e la mostra resterà visitabile fino al 1 ottobre 2023 (orari: dal lunedì al venerdì ore 17-19, sabato e domenica ore 16-20). Sono stati il sindaco Gabriele Romiti e Claudia Cappellini a proporre all’artista di ambientare la mostra alla villa Medicea. "Un luogo dove l’arte di Barbara, i suoi colori, le sue storie, le sue pennellate troveranno, ne sono certo, la perfetta collocazione – ha sottolineato Romiti –. Barbara Pratesi è un’artista poliedrica, vivace, visionaria, fortemente impegnata sul territorio, con un curriculum di respiro nazionale e internazionale". L’arte, la pittura, sono state infatti, sin dal principio, un fil rouge nella vita di Barbara Pratesi: "Nata – come la definiva sua madre – con il pennello in mano". Ma la poliedricità e la passione per l‘espressione artistica hanno permeato tutte le sue esperienze professionali, fin dai tempi dello studio della Scenografia e Pittura del nudo all’Accademia. Ha lavorato nel mondo dello spettacolo teatrale, in mostre nazionali e internazionali, nel mondo del design come scenografa e decoratrice e ha collaborato all’allestimento di numerosi eventi e spettacoli in Rai e Mediaset. Ha lavorato a Doha e Dubai nella realizzazione di villaggi culturali e sue opere sono in esposizione permanente sia a Betlemme che Gerusalemme. Recentemente tre suoi dipinti sono stati selezionati da Vittorio Sgarbi per la probiennale di Venezia dove ha avuto una menzione speciale e a novembre sarà alla Biennale di Milano con alcune opere che erano state apprezzate anche dal sociologo Francesco Alberoni.

Adesso con "Bagliori nella Magia" vuole condividere le sue opere con la sua comunità. "C’è un tempo e c’è un luogo dove, a volte, si incontrano gli stati d’animo delle persone e succede che dagli incontri nascono delle occasioni – ha spiegato Claudia Cappellini –. Barbara Pratesi è un’artista con esperienze professionali importanti e con una poetica di forte presa sull’immaginario collettivo: quello che lei mette su tela riecheggia nello sguardo dello spettatore, ci sono codici di scrittura leggibili e risonanti ma, al tempo stesso, estremamente raffinati. Il figurativo che diventa metafisico. Un gioco artistico interessante ed emozionante".

Daniela Gori