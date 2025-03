Azienda distrutta, parte la raccolta fondi

Una raccolta fondi per soccorrere l’azienda Drovandi cactus di Forrottoli in difficoltà: dopo la disastrosa frana che si è abbattuta sul vivaio nella notte tra venerdì e sabato, l’azienda eccellenza nella produzione di piante grasse adesso è distrutta. Per questo motivo gli amici del titolare Paolo Drovandi hanno avviato una raccolta sulla piattaforma GoFundMe, con l’obiettivo di dare un aiuto economico per risollevare le sorti della ditta. A causa della rovinosa frana anche la casa di Drovandi è stata dichiarata inagibile, costringendolo ad andare ad abitare momentaneamente altrove. Intanto ieri mattina sono proseguiti i lavori di drenaggio alla frana che a Forrottoli ha colpito anche due strade, via della Fonte e via Guado o Granchiaie: intorno alle ore 13 era già parzialmente percorribile la strada per i mezzi di lavoro che stavano continuando a lavorare in somma urgenza. Nella mattinata di ieri sono andati avanti anche i sopralluoghi con i tecnici del Comune per monitorare i lavori fatti e da fare sulle frane che hanno colpito le zone collinari di Quarrata. A Montemagno in via Bonaccorso da Montemagno è stato predisposto il restringimento di carreggiata per una frana che ha interessato la sede stradale.

Daniela Gori