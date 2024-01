Azienda di Capannori punta apprendisti elettricisti

Nella zona di Capannori, in provincia di Lucca, si ricercano elettricisti in età di apprendistato. Orari full time, richieste conoscenze informatiche di base. Richiesta formazione in ambito elettrico o elettronico. Per ulteriori informazioni si può contattare Claudio Deluca al numero 328 6134393 o, via e-mail, all’indirizzo [email protected]. Tra Prato e Firenze, invece, si ricerca apprendista installatore/installatrice impianti antifurto, antincendio e videosorveglianza. Necessario diploma di perito elettrico/elettronico, preferibile possesso della patente B di guida. Luoghi di lavoro Prato, Vaiano, Montemurlo, Pistoia e Firenze. Per candidature chiamare il numero 0574 401077 oppure scrivere all’indirizzo e-mail [email protected].