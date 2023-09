Avvicendamento a San Rocco

Cambio della guardia al Monumento Votivo Militare brasiliano di San Rocco, in Via delle Sei Arcole 10 a Pistoia. Martedì prossimo alle 10, infatti, avrà luogo la cerimonia di avvicendamento dell’addetto militare al sacrario. Alla presenza dell’addetto militare brasiliano in Italia, il colonnello di fanteria Sergio Alexandre De Oliveira e di autorità militari e civili, ci sarà il simbolico passaggio di consegne tra l’addetto uscente, il tenente Itamar Maia Silva, e l’addetto entrante, il tenente Edimilson Gomes Da Silva (foto), in arrivo direttamente dal grande Paese sudamericano. Il tenente Edimilson Gomes Da Silva è nato a Sao Miguel do Araguaia, nello Stato di Goias, il 30 gennaio 1973. Nel 1994 è entrato nelle fila dell’Esercito brasiliano frequentando la Scuola di Sergente d’Armi. Prima di arrivare nel nostro Paese, ha prestato servizio nel Gabinetto del Comandante dell’Esercito brasiliano e all’estero, ad Haiti, ove ha fatto parte di una missione di pace promossa dall’ONU. Vanta un dottorato in Geografia ed è stato promosso al grado di tenente nel giugno del 2022. Il tenente Itamar Maia Silva, che lascia un eccellente ricordo in chi ha avuto la fortuna e l’onore di conoscerlo, è nato a Oeiras, nello Stato di Piauì, il 15 febbraio 1970. Entrato nell’Esercito nel 1993 tramite la Scuola di Materiale Militare, ha effettuato la stessa trafila di Gomes Da Silva: prima di arrivare in Italia, ha prestato servizio nel Gabinetto del Comandante dell’Esercito ed è stato ad Haiti per la missione di pace dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. È stato promosso tenente nel dicembre 2020. A Maia Silvia il saluto sincero di Pistoia, a Gomes Da Silva il benvenuto della città per il proprio importante incarico.

Gianluca Barni