"Avis" Più spazio per le donazioni Nuova sala prelievi e orari extra

Dopo tre anni di attesa, da ieri pomeriggio la delegazione provinciale di Avis, tutti i donatori e, soprattutto, chi dovrà avere bisogno di sangue per una operazione, una trasfusione o qualsiasi altra emergenza nei prossimi mesi potrà tirare un sospiro di sollievo. Da settembre, infatti, per due sabati al mese fino alla fine dell’anno, ci sarà l’apertura della seconda sala prelievi nella sede di via del Ceppo e, altro aspetto ugualmente importante e fondamentale, l’estensione del "Plasma Day", ovvero le giornate di raccolta straordinaria, per i rimanenti mesi di quest’anno.

I primi appuntamenti utili per le aperture extra saranno il 9 ed il 23 settembre, mentre per la donazione di plasma resta il punto fisso dell’ultimo lunedì di ogni mese dalle 7.30 alle 16.30 per favorire anche coloro che, negli altri giorni della settimana, sono liberi professionisti e non si possono assentare dalla propria attività lavorativa. "È una bellissima notizia che possiamo dare ai nostri oltre 3.100 donatori – afferma il presidente di Avis Pistoia, Igli Zannerini – in questo modo si andrà a potenziare in maniera importante le donazioni nel giorno di maggiore richiesta che è, appunto, il sabato: per il plasma si passerà da 9 a 15 donazioni, per il sangue da 17 a 26. Vista la richiesta che c’è attualmente negli ospedali, è un aspetto fondamentale per la prevenzione oltre che per poter garantire interventi chirurgici e molto altro. Abbiamo dovuto aspettare abbastanza tempo, con tutti i vari passaggi tecnici che ci sono stati, ma adesso il risultato è stato ottenuto e dobbiamo farci trovare pronti".

"Ricordiamoci che, ad oggi, i tempi di attesa per poter lasciare la propria donazione sono di un mese e mezzo, o anche più, mentre avendo a disposizione nuovi slot queste liste potranno essere finalmente sfoltite", continua Zannerini senza nascondere la soddisfazione per la notizia.

Da segnalare, inoltre, che entro brevissimo verrà confermata anche l’apertura straordinaria presso la struttura di Monsummano Terme e, per Avis, l’impegno sul territorio dovrà essere ancora maggiore: in Valdinievole si potrà donare un venerdì in più al mese fino alla fine dell’anno. Intanto, però, per le informazioni utili e le prenotazioni di chi è già pronto per lasciare il proprio sangue o plasma sono attivi questi numeri di telefono: 057323765 (con risposta dalle 7.30 alle 18) e 24 ore su 24 al 3333819249.

Saverio Melegari