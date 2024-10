"Autunno al Mascagni" tra musica e prosa

Quattro domeniche pomeriggio tra musica, prosa e teatro per le famiglie, già inaugurate dal suggestivo e delicato spettacolo-concerto "Spiriti guida" di Cristina Donà e Saverio Lanza.

È l’"Autunno al Mascagni" al Teatro Mascagni di Popiglio, programma di appuntamenti messo a punto dai Comuni di San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano e Fondazione Teatri di Pistoia, con il sostegno della Regione Toscana.

Dopo l’apertura dunque ancora tre date da segnare in agenda, la prima delle quali sarà il 3 novembre (ore 16.30) con "Fra…intendimenti d’amore" con Vanessa Gravina, Roberto Valerio e Mimosa Campironi in uno spettacolo che risulta essere un equilibrato mix di parole e musica, di gesto e canto, ironia e passione. Attraverso un’ampia selezione di poesie, pensieri, lettere e testi teatrali, gli artisti condurranno il pubblico in un viaggio affascinante attraverso le mille sfaccettature dell’amore dai tempi di Saffo e Catullo, da Dante a Shakespeare, passando per Oscar Wilde e Giacomo Leopardi, fino ad arrivare a Ennio Flaiano, Guido Gozzano, Trilussa, Jacques Prévert, Woody Allen e Stefano Benni. Il 10 novembre (ore 16.30) la platea si prepara ad accogliere anche famiglie e bambini (dai 6 anni) con "Il più piccolo di tutti", progetto della compagnia Rodisio, firmato da Manuela Capece e Davide Doro (che ne è anche interprete) e prodotto da Teatri di Pistoia. Una storia che parla di sassi, di boschi spaventosi e di case perdute, di fame, paura ma anche di coraggio. Soprattutto, questa è la storia di come il più piccolo di tutti, quello che non parla mai, quello che non ne fa una giusta, quello che tutti prendono in giro, diventa grande, grandissimo, anzi un eroe. Essere il più piccolo di tutti vuol dire mantenere vivo uno stato dell’animo tanto delicato, quanto prezioso.

Chiude il cartellone domenica 1 dicembre (ore 16,30) "Piccole donne crescono?" con Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino che si confrontano con un classico mondiale della letteratura e con le mille dimensioni dell’identità femminile, Prodotto da Catalyst/Lo Stanzone delle Apparizioni, lo spettacolo è diretto da Matteo Marsan. Nelle tre date sarà attivo il servizio di bus-navetta gratuito per Popiglio (da Pontepetri, Campo Tizzoro, Maresca, Gavinana, San Marcello Pistoiese), attivato al raggiungimento di sei prenotazioni (0573.621289). Biglietti in vendita a prezzi da 5 a 10 euro, da prenotare alla Biblioteca Bellucci di San Marcello Pistoiese (0573.621289).

Per informazioni: 0573.621289 o 0573.991609/27112.

linda meoni