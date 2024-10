Caso autovelox, c’è la prima svolta: il giudice di pace sospende le multe

Pistoia, 11 ottobre 2024 – Undici ricorsi alle multe con l’autovelox del Pontenuovo curati da Confconsumatori hanno avuto un primo esito positivo con la sospensione delle sanzioni da parte del Giudice di Pace. Ne dà notizia il vice-presidente regionale di Confconsumatori Marco Migliorati. “La ’battaglia’ legale contro le vessazioni causate dall’autovelox di Pontenuovo – afferma Migliorati – fa segnare un punto importante a favore dei cittadini. “Il nostro pool di avvocati ha preparato e presentato nei giorni scorsi una serie di ricorsi contro ben 11 verbali della Polizia Municipale. Sulla base di ben 4 diversi motivi di nullità che sono stati esposti in questi ricorsi, la risposta del Giudice di Pace è stata positiva. “Il Giudice di Pace ha ritenuto fondati per adesso i motivi di opposizione che abbiamo presentato – aggiunge Migliorati – e questo ci riempie di orgoglio e fa ritenere ai nostri avvocati che si tratta della conferma di quanto stavamo sostenendo da tempo. I motivi spaziano infatti dall’errato uso della segnaletica per dimensioni e scrittura, all’assenza dell’ordinanza impositiva del limite di 40 km/h, dalla mancata omologazione dell’autovelox alla carenza della taratura”.

Nei giorni scorsi, infatti, in tutti i casi sottoposti al giudice, la decisione è stata la stessa: sospensione dell’esecutività della sanzione “ricorrendo gravi motivi”. “Molti altri ricorsi sono in preparazione – afferma Confconsumatori - stiamo assistendo decine di persone che hanno ricevuto verbali di infrazione al codice della strada e lo stiamo facendo seguendo due strade: da un lato, per coloro che hanno ricevuto le notifiche dei verbali da poco, mediante il ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto; dall’altro lato, preparando una azione collettiva per chiedere al Comune l’annullamento delle sanzioni, la restituzione delle somme pagate e dei punti persi”. Confconsumatori conferma inoltre di stare preparando “un esposto penale da presentare alla Procura della Repubblica” allo scopo di ottenere una verifica di tutto l’iter amministrativo relativo alla istituzione del limite di velocità di 40 km/h in località Pontenuovo. “L’aspetto più recente e più interessante – dice però Migliorati – è determinato senz’altro dalle decisioni del Giudice di Pace”. Per poter raccogliere le richieste e la documentazione dei cittadini multati la Confconsumatori ha creato un indirizzo mail dedicato: [email protected] e invita a utilizzare anche messaggi whatsapp al numero 3804640227.