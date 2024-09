Autovelox, l’esercito dei multati. Riunione in un salone più grande

Si terrà nel salone del circolo Arci di Montale e non al centro Nerucci, come precedentemente comunicato, l’incontro pubblico di martedì 24 settembre alle ore 21 organizzato dall’Auser di Montale sul tema "Autovelox a Pontenuovo: e adesso?". Il cambiamento di sede è così spiegato dal presidente dell’Auser Franco Pessuti in un post sul profilo ufficiale dell’associazione: "Visto il notevole interesse che c’è sul tema delle infrazioni all’autovelox di via Sestini a Pistoia, avendo al Centro Nerucci la possibilità di ospitare un numero limitato di partecipanti, abbiamo deciso di trasferire l’incontro nel Salone Antares del Circolo Arci di Montale in via Martiri della Libertà 54". L’Auser ringrazia i dirigenti del circolo Arci per la disponibilità e invita i cittadini a partecipare numerosi. L’iniziativa è stata presa da Auser dopo la pubblicazione su La Nazione della notizia di uno scambio di mail tra un cittadino montalese e gli uffici del Comune di Pistoia e della Provincia dal quale risulta che, di fronte alla precisa richiesta del cittadino di avere copia dell’ordinanza istitutiva del limite di velocità di 40 chilometri orari al Pontenuovo, gli uffici comunali hanno risposto per scritto: "Da un’accurata ricerca negli archivi cartacei ed elettronici dell’ente il provvedimento richiesto non è stato trovato". Il cittadino, che ha presentato ricorso per una multa subita al Pontenuovo, ha concluso da tale risposta degli uffici che: "Senza ordinanza tutte le multe fatte con l’autovelox in quel tratto sono illegittime". Da qui il grande interesse per la questione anche perché nel frattempo, in risposta a una richiesta della consigliera comunale Stefania Nesi, la Polizia Municipale di Pistoia ha comunicato che le multe fatte al Pontenuovo nel 2024 fino al 2 giugno, cioè in cinque mesi, sono state 34.241. Chi non ha ancora pagato può fare ricorso se non sono scaduti i termini, chi però ha pagato, e sono la maggior parte dei multati, non può più fare ricorso. Martedì, con l’aiuto di esperti in materia, si parlerà della possibilità di una richiesta di rimborso da rivolgere al Comune di Pistoia. Verranno presi in considerazione aspetti pratici e giuridici.

Giacomo Bini