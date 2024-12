Autovelox di Pontenuovo: "L’ordinanza non esiste"

C’è una svolta nel giallo dell’ordinanza non trovata. La Provincia di Pistoia attesta per scritto che non esiste nei suoi archivi nessun nulla osta o altro atto che autorizzi l’istituzione del limite di 40 al Pontenuovo. L’attestazione della Provincia sulla non esistenza di un nulla osta nei suoi archivi è stata inviata per lettera al cittadino montalese che per primo aveva effettuato richiesta di accesso agli atti per avere un provvedimento che istituisse il limite di 40 al Pontenuovo. Il cittadino ha chiesto alla Provincia: "La documentazione relativa a un presunto provvedimento istitutivo di un limite di velocità a 40 Km/h al Pontenuovo, nel tratto tra via Edison e via Torricelli nel 2011 e negli anni precedenti". Il riferimento al 2011 si spiega col fatto che quell’anno era stato indicato dal Comune come l’epoca in cui risultava esistesse già il cartello col limite di 40. La risposta della Provincia è che il provvedimento richiesto semplicemente non c’è. "Non risulta agli atti di questo Ente – è la prima risposta della Provincia al cittadino montalese – alcuna Ordinanza o Nulla Osta per la istituzione di un limite di velocità di 40 km/h in quanto il tratto di strada di cui trattasi si trova all’interno di un centro abitato e pertanto, ai sensi del comma 3 art. 7 del Codice della Strada, vigente dal 1992 e fino al 14 Dicembre dell’anno in corso, tali provvedimenti sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell’ente proprietario della strada". "Risulta agli atti nostri – è la seconda risposta della Provincia – regolare Ordinanza n° 101 del 04/04/2023 che autorizza il Comune di Pistoia di installare il box autovelox in questione, senza alcuna indicazione riguardante eventuali limiti di velocità".

"Tali risposte – aggiunge poi la lettera della Provincia – hanno valenza sia per il periodo precedente che successivo il 2011, in quanto è stata effettuata dai nostri uffici una ricerca anche sui documenti cartacei precedenti senza produrre risultati positivi in merito". La Provincia ha emesso un nulla osta a istituire il limite di 40 al Pontenuovo solo il 26 agosto 2024 su istanza del Comune di Pistoia presentata tre giorni prima, il 23 agosto, quando già erano state fatte 54mila multe. Dunque la Provincia la sua ricerca di archivio l’ha già completata, concludendo che l’autorizzazione del limite di 40 non esiste. L’assessore Alessio Bartolomei aveva detto in consiglio comunale, rispondendo a un’interpellanza dei consiglieri Stefania Nesi e Paolo Tosi, che la ricerca dell’ordinanza da parte degli uffici comunali è ancora in corso. "Ma a questo punto – conclude il cittadino montalese – anche il Comune può mettersi l’animo in pace e smettere di cercare". Dato che il nulla osta della Provincia è il presupposto perché il Comune di Pistoia potesse emettere l’ordinanza istitutiva del limite di velocità, tale ordinanza comunale secondo il cittadino richiedente non può esisistere. E se per un caso esistesse, e fosse reperita negli archivi comunali, sarebbe illegittima in quanto non fondata sull’autorizzazione della Provincia, che è l’ente proprietario della strada.

Giacomo Bini