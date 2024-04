Auto piena di arnesi da scasso. Arrestati dopo il tentato furto

I carabinieri della Stazione hanno hanno sventato un furto in appartamento in pieno giorno e hanno arrestato tre romeni. E’ accaduto nella tarda mattinata di giovedì 11 aprile, quando è arrivato l’allarme sul 112: un cittadino aveva visto tre uomini con atteggiamento sospetto a bordo di una Touran beige con targa romena. La pattuglia della Stazione di Quarrata è arrivata subito, ma l’auto si era già allontanata. I militari hanno continuato a controllare la zona e nel giro di un quarto d’ora è arrivata una seconda chiamata alla centrale da parte di un secondo cittadino che segnalava tre individui sospetti a Campiglio di Quarrata, vicino a un parcheggio pubblico. L’equipaggio, una volta nel parcheggio, ha visto quell’auto. Dalla targa non risultava rubata. I carabinieri hanno visto tre figure sopra il tetto di un capannone industriale che si trova davanti al parcheggio. Arrivavano dal retro dell’abitazione vicina. I tre individui, alla vista dei militari, si sono dati rapidamente alla fuga. Ne è seguito un breve inseguimento a piedi, ma sono stati ben presto raggiunti e bloccati dai militari. I tre mostravano evidenti segni di nervosismo. I carabinieri hanno chiesto di chi era l’auto e uno dei tre ha dichiarato di esserne il proprietario. Considerate le circostanze, i tre sono stati accompagnati negli uffici del Comando Stazione di Quarrata per accertamenti. Alcuni carabinieri hanno svolto i controlli mentre altri sono tornati a Campiglio per eseguire un accurato sopralluogo, accompagnati alla proprietaria dell’abitazione. Qui hanno accertato che qualcuno si era introdotto all’interno forzando l’avvolgibile del bagno e rompendo il vetro della finestra. La casa era stata messa a soqquadro alla ricerca di qualcosa da portar via e poi, da quella stessa finestra, i malviventi si erano allontanati. La successiva perquisizione personale dei tre romeni non ha avuto esito. Diverso invece l’esito della perquisizione a bordo della Volskwagen. Qui i carabinieri hanno trovato numerosi oggetti da scasso: cacciaviti di varie dimensioni, cesoie, pinze, coltelli di vario

tipo e dimensioni, un bilancino di precisione, una chiave di accensione elettronica della Mercedes e alcuni orologi.

Il quadro indiziario si è aggravato: oltre a questo armamentario i militari hanno trovato anche due boccettine di reagenti chimici per accertare la genuinità di oro e argento (“autest”, saggio per oro 18k; “silberprufsaure”, saggio per argento) e una lente d’ingrandimento da gioielliere. I tre (uno aveva precedenti specifici) sono stati arrestati per tentato furto aggravato in flagranza.