Autisti, impiegati e magazzinieri

Assume il settore dei trasporti e logistica, anche in Toscana, dove si cercano autisti, impiegati e addetti al magazzino. Autolinee Toscane, la società che gestisce il trasporto pubblico su gomma nella regione, seleziona conducenti con patente D e CQC persone in tutti i capoluoghi di provincia, offrendo contratti a tempo indeterminato. Grazie alla propria Accademia, Autolinee forma anche aspiranti autisti, fornendo loro la possibilità di ottenere i titoli necessari, ovvero la patente di categoria superiore e la carta di qualificazione del conducente. L’azienda in questo caso propone contratti di apprendistato professionalizzanti della durata di 36 mesi per chi ha tra i 21 e i 29 anni, e contratti a tempo indeterminato per chi ha più di 29 anni. Per candidarsi è richiesto almeno un diploma di scuola media inferiore o un titolo di studio equivalente. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito careers.at-bus.it. Amazon, invece, è alla ricerca per la sede di Calenzano di tecnici manutentori con esperienza nella manutenzione di impianti meccanici ed elettrici. Per candidarsi: amazon.jobs/it. Ups offre un’opportunità part-time a Firenze, con un incarico di 20 ore settimanali, di cui otto il sabato. I dettagli sono consultabili su global.jobs-ups.com/it-italy-aree-lavorative. Infine, il corriere Brt sta assumendo commerciali interni per le aree Toscana Est e Toscana Nord, un impiegato operativo a Collesalvetti (Li), un impiegato per l’ufficio partenze, un supervisore operativo delle partenze e un supervisore per le prese e consegne a Firenze Calenzano. Per candidarsi, consultare il sito www.brt.it/it/chi-siamo/lavora-con-noi.