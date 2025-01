"Aumento Irpef. Ma c’è qualità dei servizi"

L’amministrazione De Caro non ci sta e replica alle accuse presentate dal consigliere Giuseppe Mignano che riguardavano non solo l’aumento dell’addizionale Irpef a Monsummano e l’adesione anche per il 2025 a quella che doveva essere una tassa "una tantum" della Regione Toscana per il 2024, ma anche una certa maleducazione nei riguardi dell’opposizione da parte di alcuni giovani consiglieri di maggioranza.

"Si è assistito – fanno sapere dal Comune di Monsummano – al totale disinteresse da parte dell’opposizione per la trattazione del Bilancio comunale, che è evidentemente ai più talmente indifferente che ha ricevuto un unico commento, quello almeno onesto del consigliere Magrini". E poi ancora: "Speriamo che il consigliere Mignano non se la prenda di nuovo se, leggendo che c’è chi si lamenta perché con l’addizionale irpef una tantum non ci sono stati miglioramenti nel servizio sanitario regionale, a qualcuno scapperà un altro amaro sorriso… aver mantenuto lo standard ancora ottimo a cui siamo abituati è stato un grande successo, e quella è la grande sfida alla quale, pur col nostro magro Bilancio, non ci sottrarremo in questo 2025, ma che ad oggi non sappiamo ancora se vinceremo".

Arianna Fisicaro