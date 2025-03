Aumentano le denunce delle vittime. Ma anche le violazioni di obblighi

Nel 2024 gli omicidi con vittime donne sono stati 113, 99 delle quali in ambito familiare/affettivo; di queste, 61 hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner. Dati, questi, tra i più bassi dell’ultimo decennio, che testimoniano il forte impegno della società per la sensibilizzazione sul fenomeno e, in particolare, delle forze di polizia per l’attenta e costante attività di prevenzione. Sono questi i dati al livello nazionale, che sono stati illustrati nel report di analisi ’8 Marzo – Giornata internazionale della donna’, elaborato dal Servizio analisi criminale. Il report è stato presentato ieri, presso la direzione centrale Polizia Criminale, ufficio interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza.

A Pistoia, il dato più eclatante è l’aumento delle violazioni dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, che passano dai 24 registrati nel 2022 e nel 2023 ai 34 nel 2024. In aumento anche gli atti persecutori, che passano dai 90 casi denunciati nel 2023 ai 101 del 2024. Resta stabile il dato sui maltrattamenti in famiglia, con 135 casi nel 2024 così come nell’anno precedente, ma in aumento rispetto al 2022 (101 denunce). Al livello nazionale sono aumentate le misure adottate per prevenire possibili reati. Nel 2024 sono quasi raddoppiati gli ammonimenti del Questore (+94%) e più che triplicati gli allontanamenti del maltrattante dalla casa familiare (+224%).