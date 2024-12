Attesa per la "Città nel Presepe". Corteo luminoso fino in Cattedrale. La novità per l’anno del Giubileo

È un’edizione particolare, quella de La Città nel Presepe, quest’anno dal titolo Pellegrini di Speranza; in coincidenza con il periodo di inizio del Giubileo, l’evento, organizzato dall’associazione Officina delle Arti in collaborazione e con il patrocinio di Comune di Pescia, Regione Toscana e Diocesi di Pescia, si ispira, sin dall’esordio, nel 2006, alla prima rappresentazione storica realizzata da San Francesco nel XIII secolo. Il progetto nasce con lo scopo di coinvolgere il territorio nella celebrazione di una tradizione che ha radici religiose, ma anche una storia e temi laici universali. La manifestazione principale avrà luogo domenica 29 dicembre 2024 e lunedì 6 gennaio, sviluppandosi sul greto del fiume Pescia per oltre un chilometro, partendo dall’ex Mercato dei fiori. Molte le novità in programma: il primo giorno sarà concentrato sulla nascita e sull’arrivo dei pastori,con un luminoso corteo finale verso la Cattedrale; il secondo, invece, sarà incentrato sulla cavalcata dei Re Magi. La prima novità è proprio il corteo luminoso, che in Cattedrale sarà accolto dal Vescovo Monsignor Fausto Tardelli, per aprire ufficialmente i festeggiamenti dell’anno giubilare. Domenica, in collaborazione con Terre di Presepi e l’Associazione Nazionale Città dei Presepi, di cui l’Officina delle Arti è socio costituente, verrà inaugurata la seconda edizione della mostra La Via dei Presepi in carriola, all’interno dell’ex Mercato dei Fiori. L’installazione della capannella luminosa è curata dai Presepisti di Castelfiorentino, gli allestimenti floreali dentro l’ex mercato e lungo il fiume sono realizzati grazie ai contributi di Giorgio Tesi Group e Nuova A.Guastapaglia-L’irrigazione; fondamentali, per la realizzazione di tutte le iniziative legate al Presepe vivente, i contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e della Banca di Pescia e di Cascina. Alla Magione, in via dell’Acqua, sarà allestito un punto informativo, dove gli studenti dell’Istituto Sismondi risponderanno alle domande di visitatori, oltre a coprire il ruolo di guide all’ex Mercato dei Fiori.

Emanuele Cutsodontis