Atleti dal mondo al "Pinocchio" La ripartenza passa dallo sport

Presentata in Consiglio regionale la 41° edizione del Pinocchio sugli sci che si svolgerà da domenica 26 marzo a sabato 1° aprile sulle nevi dell’Abetone. Sono attesi sulla Montagna pistoiese oltre 1600 atleti italiani, 30 delegazioni estere provenienti da tutti i 5 continenti e ospiti prestigiosi, tra cui Matteo Marsaglia e Mattia Casse, per le fasi conclusive di questa edizione, definita nel corso della presentazione: "la più grande manifestazione sciistica under 16 del mondo".

"Una competizione di livello internazionale che richiama atleti giovanissimi da tutto il mondo – ha detto il sindaco di Abetone Cutigliano Marcello Danti – Da questa manifestazione sono sbocciati futuri campioni e speriamo che così sia anche per il futuro. E’ importante per l’afflusso turistico che comporta e per la visibilità del marchio "Abetone" a livello mondiale". "Il nostro è un territorio che ha dato i natali a fenomeni dello sci come Zeno Colò, Celina Seghi, Vittorio Chierroni -ha commentato l’assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Abetone Cutigliano Andrea Formento- Hanno corso e vinto il Pinocchio sugli sci grandissimi atleti come Sofia Goggia, al top delle classifiche agonistiche. Sarà presente una nutrita rappresentanza straniera, in particolare dell’est Europa. Una competizione che, dunque, è anche unione di popoli".

"Una festa dello sport e della gioventù -sottolinea il Consigliere regionale Diego Petrucci- A me piace definirla la "favola" del Pinocchio sugli sci, ed il messaggio più bello che parte dall’Abetone è che questi atleti arrivano sulla nostra montagna da bambini, dove vivono il mito dello sci, per poi diventare i campioni di domani. Tutti i più grandi campioni di sci degli ultimi 40 anni sono passati dal Pinocchio sugli sci".

Per il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo: "Pinocchio sugli sci porta in alto il nome della Toscana nel mondo, e siamo felici quest’anno, come Ufficio di presidenza, di dare il nostro contributo. Abbiamo deciso di investire tanto sui giovani, le campionesse e i campioni del futuro, e come tifosi speriamo anche che i giovani atleti toscani ci diano tante soddisfazioni. Questo evento è un momento di ripartenza importante per un settore che vive le sofferenze di questo tempo".

"Sono molto contenta che il Consiglio regionale abbia deciso di sostenere questa manifestazione – ha spiegato la consigliera segretario dell’Ufficio di presidenza Federica Fratoni – che vede protagonisti i giovani e fa dello sport un linguaggio universale che abbatte i muri. Uscire dai confini locali è un fatto molto importante. Questo per noi è un primo anno delicato, perché è il primo senza la madrina storica Celina Seghi e per questo ci saranno delle celebrazioni in suo onore. Lei è stata l’anima di questa manifestazione e vogliamo dedicarle la più bella edizione del Pinocchio sugli sci". Le gare delle Finali Nazionali 2023 si svilupperanno su quattro giornate da domenica 26 a mercoledì 29 marzo: i piccoli delle categorie Baby e Cuccioli si sfideranno per aggiudicarsi il Pinocchio d’Oro, mentre i grandi delle categorie Ragazzi e Allievi si contenderanno un posto nel Team Italia e la citazione nel prestigioso Albo d’Oro di Pinocchio. Il Team Italia il 31 marzo e il 1° aprile affronterà i migliori sciatori delle categorie Children I e II provenienti da tutto il mondo in occasione delle Finali Internazionali 2023.

Andrea Nannini