Assunzioni da Ovs. Come candidarsi

Nuovi posti di lavoro nella moda con Ovs. La nota catena di negozi di abbigliamento e accessori seleziona varie figure per assunzioni anche in Toscana. In particolare, si cercano addetti alla vendita e magazzinieri. Per gli addetti alla vendita, la selezione è rivolta a candidati che abbiano preferibilmente maturato un’esperienza precedente presso aziende del Fashion Retail e che posseggano capacità di problem solving, attitudine al lavoro in team, uniti a ottime doti dialettiche e relazionali. É gradita la conoscenza del fashion system e delle tecniche di visual merchandising. Completa il profilo la conoscenza di una o più lingue straniere.

Per quanto riguarda i magazzinieri, i candidati ideali hanno preferibilmente avuto un’esperienza precedente presso aziende del Fashion Retail e conoscono una o più lingue straniere. Sarà considerato titolo preferenziale la conoscenza del fashion system e delle tecniche di visual merchandising. I candidati interessati a lavorare in Ovs devono candidarsi mediante la piattaforma aziendale https://careers-ovsgroup.ovs.it/jobs.

Per candidarsi online occorre inserire il proprio curriculum vitae nel database aziendale, registrandosi sul portale web dell’azienda e creando il proprio profilo, che potrà poi essere utilizzato per le successive candidature, effettuando il login con le credenziali di accesso scelte. OVS vanta un network di oltre 2000 negozi nel mondo ed una presenza capillare in Italia. "E’ un ambiente dinamico e fortemente orientato al risultato", si legge sul sito.