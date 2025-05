Assistenza ai disabili: "Il Comune dia risorse a sostegno della Sds"

Il gruppo di minoranza Chiesina e le sue Frazioni si è attivato, dopo che all’inizio dell’anno scolastico erano stati registrati forti disagi nell’assistenza agli alunni con disabilità, a causa dei tagli a personale e ore di assistenza garantiti dalla Società della Salute. Una scelta legata alla mancanza di fondi regionali; essendo la Società della Salute finanziata anche dai singoli comuni, Chiesina e le sue Frazioni ha chiesto quale fosse la spesa sostenuta dall’amministrazione comunale. "La Sds- sottolinea il gruppo politico -ci ha comunicato questi dati per l’assistenza agli alunni certificati per le scuole primaria e secondaria di primo grado: per l’anno scolastico 2023-2024, 40.521 euro, per il 2024-2025 42.016, previsione a novembre 2024". Sulla base di questo il 14 dicembre ha presentato una mozione, con la quale chiedeva al sindaco Fabio Berti di "attivarsi, se necessario, affinché il Comune possa intervenire con le proprie risorse economiche, in modo da compensare eventuali mancanze di budget e quindi di personale, anche attraverso la destinazione di parte dell’avanzo di amministrazione del Comune. Tanto più se si considera che per il consuntivo 2024 il Comune ha registrato un avanzo di 765.130,68 euro". ec