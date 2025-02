Assemblea della Filca Cisl . Vaccaro responsabile

L’assemblea congressuale della Filca Cisl di Pistoia ha confermato Daniele Vaccaro responsabile territoriale. La Filca Cisl di Pistoia rappresenta il 55% dei lavoratori del settore edile del territorio e il 95% delle Rsu nei settori edili, legno e manufatti in cemento. Negli ultimi quattro anni, i gli associati sono passati da 1.407 a 1.855.

Vaccaro ha espresso soddisfazione per la sua riconferma, nella sua relazione ha sottolineato l’importanza della sicurezza "nei luoghi di lavoro, che rimane un tema cruciale per la Filca Cisl, impegnata costantemente nella promozione di azioni volte alla prevenzione e formazione con l’obiettivo di fermare la tragica scia di infortuni e vittime. Quest’anno – ha aggiunto – tagliamo il traguardo dei 70 anni di storia, di lotte, di conquiste e di partecipazione: siamo un sindacato protagonista e innovativo, capace di adattarsi ai cambiamenti e spesso di anticiparli. Le persone e i lavoratori saranno sempre al centro della nostra azione. Vogliamo continuare a scrivere la storia della Filca e della Cisl – ha concluso – , sempre al servizio dei giovani, dei lavoratori, dei pensionati e di chi ripone la propria fiducia in noi".