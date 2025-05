Ascoltare, confrontarsi e dialogare. Incontro con il rabbino di Firenze

Un incontro con il rabbino capo della comunità ebraica di Firenze Gad Fernando Piperno in programma domani, mercoledì 21 maggio, alle ore 21.15 nel salone parrocchiale di Montale, concluderà il ciclo di serate dedicate all’educazione e al rapporto tra giovani e adulti promosso dalla Propositura di Montale. Il tema dell’incontro di domani, "saper dialogare", coglie il tema centrale di tutto il ciclo, quello della capacità di ascolto di confronto con storie e realtà diverse dalla propria. Naturalmente il dialogo di cui tratterà il rabbino capo di Firenze, che è anche ambasciatore della Conferenza Rabbinica Europea sarà in primo luogo quello interreligioso, ma non potranno mancare riferimenti a una concezione più ampia del dialogare riferita ai rapporti tra le persone, tra i gruppi sociali e tra i popoli.

Nel precedente incontro tenutosi nel salone parrocchiale l’arcivescovo di Firenze, monsignor Gherardo Gambelli, e l’attuale cappellano del carcere di Sollicciano don Stefano Casamassima, hanno spiegato come l’ascolto sia il cuore del servizio svolto dal cappellano nei riguardi dei detenuti e più ampiamente nei riguardi della comunità del carcere, che comprende anche il personale e la polizia penitenziaria. Educazione e, nel caso dei detenuti, rieducazione come fine e ascolto e dialogo come mezzo principale per raggiungerlo.

E’ stato questo il filo conduttore di molti incontri, anche di quello con il procuratore della procura fiorentina dei minorenni Roberta Pieri o quello, ancora precedente, con il comandante della stazione dei carabinieri di Montale luogotenente Massimiliano Moncini. Il preposto don Paolo Firindelli ha inserito nella serie di incontri anche una serata in cui si è data la parola a quattro giovani di Montale, che hanno parlato delle loro esperienze personali nello studio, nel lavoro e nella vita personale e familiare. L’iniziativa della prepositura di Montale ha ricevuto la collaborazione di altre associazioni: il circolo Arci, la Virtus Montale, il Gruppo Sportivo Aurora, la Misericordia di Montale, il Gruppo Alpini e la coperativa Educere.

Giacomo Bini