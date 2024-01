"Artemisia Officinae d’arte", scommessa vinta

E’ stata presentata ufficialmente l’associazione "Artemisia Officinae d’arte" che, nella nuova Casa delle associazioni, prosegue e amplia il lungo lavoro del laboratorio di arti figurative "Officinae", dal 1993 condotto dallo scultore Vanni Melani.

"Artemisia è un’associazione di promozione sociale che nasce sulle colonne di Officinae e del maestro Melani", ha spiegato il presidente Alessandro Tuci, ex farmacista appassionato d’arte, dal 2010 corsista di Officinae. La "Casa delle associazioni" realizzata dal Comune nello spazio di proprietà in via Nerucci, angolo via Acqualunga, e Artemisia sono state presentate dagli assessori Giulia Fondi (cultura) e Greta Avvanzo (rapporti con le associazioni) con il presidente di Artemisia Alessandro Tuci, la vicepresidente Monica Gori e il professor Vanni Melani.

C’erano il sindaco Luca Benesperi, il vicesindaco Fabrizio Baroncelli e una delegazione di soci. L’attività di "Officinae", a fine 2021 fu sospesa perché l’immobile che dal 1993 ospitava il laboratorio non aveva più i requisiti necessari. Fin da subito i corsisti si erano attivati per chiedere al Comune una nuova sede. "L’impegno mio e di Greta Avvanzo – ha spiegato l’assessore Fondi – è stato quello di dare continuità a questa attività culturale che richiede determinati spazi e che attira tanti corsisti. Ringrazio tutti i volontari che hanno creato l’associazione che, con il supporto del Comune, può proseguire questa importante attività".

L’assessore Avvanzo ha aggiunto: "La Casa delle associazioni risponde alla carenza di spazi e al momento vi svolgono attività le due associazione che ne hanno fatto richiesta, Artemisia e Gianluca Melani. Inoltre si tengono qui i corsi di ginnastica dolce organizzati dal Comune. E’ stata una scommessa vinta. Il nostro auspicio è che questo luogo accolga arte, cultura, sociale e convivialità, creando anche nuove reti, fondamentali per la comunità".

Monica Gori, corsista di Officinae dal 2000, ha commentato: "Sono orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato. Spero che il nostro impegno possa tramandare la conoscenza dell’arte".

E il maestro Melani, che prosegue la sua attività di docente: "Dal 1993 i corsi sono frequentati soprattutto da donne, la parte creativa è femminile".

Il presidente Tuci: "L’iscrizionzione ai corsi ha prezzi contenuti e abbiamo più di 40 iscritti. L’attività si svolge il lunedì pomeriggio, martedì e mercoledì sera per creta, disegno e pittura, il giovedì sera è dedicato alla storia dell’arte con il docente Daniele Franchi. Abbiamo in programma anche serate aperte a tutti".

Piera Salvi