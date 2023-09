Arrivati i container allo Scientifico. Ora tocca a Einaudi e Fedi-Fermi

Sono in fase di montaggio i nuovissimi container di ultima generazione collocati nel campo sportivo esterno del liceo scientifico Amedeo Di Savoia. I moduli andranno a compensare le aule perse per l’anno scolastico a causa dei lavori in corso da parte della Provincia. "Avrei voluto occupare gli spazi con la presidenza – spiega sorridendo il preside Paolo Biagioli (foto AcerbonifotoCastellani) –. Si tratta di ambienti che consentono il caldo di inverno ed il fresco d’estate, tutti dotati di lavagne, servizi igienici e ogni tipo di confort per i ragazzi". Nei nuovi container troveranno spazio sette aule della scuola con una media di 15 ragazzi per ogni aula. Gli stessi moduli in fase di allestimento al Savoia saranno utilizzati per l’istituto Einaudi . La scuola, infatti, per riorganizzarsi in vista dei lavori di efficientamento energetico e sismico ha ricavato alcuni nuovi spazi all’interno l’edificio denominato "plesso nuovo", attiguo a quello oggetto d’intervento. Parte dei ragazzi saranno poi spostati, per la durata delle lavorazioni e nel rispetto della prevista divisione in fasi dei lavori, al plesso ex Pelagia Romoli, sia all’interno della struttura in locali resi disponibili dal Provveditorato agli Studi (nonché alcuni già in uso dal liceo Forteguerri e resi disponibili da settembre) sia in sei aule ricavate in strutture modulari prefabbricate che verranno installate entro la metà del mese di ottobre nel resede dell’edificio stesso. I lavori a Pistoia riguarderanno anche l’istituto tecnico Fedi-Fermi. Gli studenti di stanza all’ex Fermi saranno dislocati, a partire dal prossimo gennaio in una struttura di via Gonfiantini, di proprietà privata, individuata dalla Provincia mediante manifestazione d’interesse, e per l’utilizzo della quale è in corso di sottoscrizione relativo contratto di affitto. Capitolo a parte il liceo artistico Petrocchi. Gli studenti da quest’anno saranno trasferiti al seminario vescovile dove saranno ricavate dalla Provincia 12 aule. In pratica il Petrocchi, a Pistoia, si troverà dislocato su tre sedi oltre alla succursale di Quarrata.

M.M.