Arrivano. Le Ferrari . Nessuno le vede

Protesta l’opposizione in consiglio comunale di Abetone Cutigliano per la mancanza di comunicazione da parte dell’amministrazione in occasione del passaggio del ‘Ferrari F50 Legacy Tour’. "L’altro giorno – si spiega dal gruppo di minoranza ‘Siamo Abetone Cutigliano’ – sul nostro territorio abbiamo visto passare una serie di Ferrari senza che nessuno fosse a conoscenza di questo evento e senza che l’Amministrazione ne avesse fatto parola. Il ‘Legacy tour’ della Ferrari – rilevano dal gruppo di minoranza –, organizzato in giro per tutta la Toscana per celebrare i trent’anni anni dell’iconica F50, è un evento che poteva, se pubblicizzato, intercettare turisti e coinvolgere la cittadinanza e le associazioni per una degna accoglienza e qualche omaggio del nostro territorio. Il ‘tour’ è passato da Abetone Cutigliano nel silenzio tombale dell’amministrazione comunale: non mancavano però i birilli sulla strada provinciale 37 per segnalare le buche, segno di riconoscimento della mancata manutenzione delle strade". "Anche a questo giro – conclude il gruppo di minoranza ‘Siamo Abetone Cutigliano’ – un’occasione persa, della quale però l’amministrazione era a conoscenza, vista l’occupazione del suolo pubblico e i patrocini. Un sinonimo di incapacità di comunicare e di intercettare opportunità".

co.da.