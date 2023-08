Arriva lo spettacolo del MamaMia Si balla sulla musica pop a Quarrata

Arriva anche a Quarrata il MamaMia official summer in tour 2023, lo spettacolo spuntato fuori quale effetto collaterale del noto locale di Torre del Lago, che sta girando tutta l’estate per le mille piazze della Toscana portandosi dietro folle di fan entusiasti. A scanso di equivoci, lo show non ha niente a che vedere con il musical "Mamma mia" nato da una famosa canzone degli Abba, da cui venne tratto l’adattamento cinematografico con Meryl Streep. Quella dell’8 settembre in piazza Risorgimento è invece una serata di dj set animato per ballare, saltare, cantare, su un medley con i tormentoni e le hit dell’estate e soprattutto con la musica pop dagli anni ‘90 ad oggi, cara al mondo queer. Ciò che Riccardo Dj, Jack Mysterioso, Suna, insieme al resto dello staff, porteranno sul palco, è una ventata di spensierato divertimento, all’insegna dei diritti di tutti ma senza pretese ideologiche: tutto il pubblico nessuno escluso è invitato a ballare sulle note di "I will survive", delle canzoni di Raffaella Carrà o degli ultimi successi di Annalisa, Elodie, The Kolors.

E’ quindi la musica, commerciale ma orecchiabile e dai ritmi contagiosi, la vera star della serata, mentre i vocalist, i ballerini, i performers e le drag queen con i loro travestimenti vistosi inciteranno la platea a lasciarsi andare al gioco e al divertimento.

"Abbiamo fatto la scelta di portare anche a Quarrata lo show del MamaMia in tour dopo aver avuto conferma del successo che stanno avendo negli eventi estivi delle piazze toscane - ha affermato Roberto Prioreschi della Rem events, che in collaborazione con il Comune di Quarrata ha organizzato la serata, inserita nel cartellone di appuntamenti del Settembre Quarratino – si tratta di uno spettacolo per tutti, grandi e piccini. Ovunque abbiamo visto intere famiglie riempire le piazze e ballare intonando i cori insieme agli artisti che si esibiscono sul palco. La nostra intenzione è portare un’esplosione di leggerezza e allegria alla città in questa fine d’estate. Credo che venerdì 8 settembre potrà essere una serata apprezzata da tutti, l’invito è per quanti anche da fuori Quarrata vorranno venire a divertirsi in piazza Risorgimento".

Daniela Gori