Arriva "Chocomoments". La fiera del cioccolato . Sarà un weekend goloso

Arriva a Pistoia per la sua prima edizione Chocomoments Pistoia, la festa del cioccolato artigianale. La manifestazione è organizzata da Chocomoments e Cna Toscana Centro in collaborazione con il Comune di Pistoia. Da venerdì 2 a domenica 4 febbraio la Fabbrica del Cioccolato con tutte le sue attrazioni arriva nel centro di Pistoia. Cuore pulsante della manifestazione sarà la mostra-mercato del cioccolato artigianale con stand sempre aperti tutti i giorni dalle 10 alle 20. Tanti gli eventi in progamma: si parte con lo show cooking di venerdì alle 18, nel quale verrà svelato come realizzare "una sacher". Domenica alle 15 verrà realizzata sul momento la pralina di Pistoia. Grande attesa per lo show choco-solidale di sabato alle 18, durante il quale verrà realizzata una tavoletta di guinness, ben 15 metri di cioccolato verranno preparati live in piazza Spirito Santo. Una volta terminata la tavoletta verrà data in degustazione ad offerta a tutti i presenti, il ricavato verrà raccolto direttamente in loco dal gruppo Scout Pistoia 4. Per i più piccoli c’è il laboratorio ChocoBaby aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30. I bambini potranno improvvisare con il cioccolato preparando deliziosi cioccolatini da gustare a casa con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini e attrezzi per la lavorazione (costo 7 euro).Domenica dalle 10 alle 12 spazio gli adulti che potranno imparare a fare i cioccolatini partecipando al mini-corsi di pralineria a cura dai maestri cioccolatieri ( 30 euro, prenotazione a [email protected]). Info su FB: Chocomoments la Fabbrica del cioccolato e Cna Toscana Centro.