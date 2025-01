Oltre tre etti di droga in casa: Pistoia, arrestato ragazzo

Pistoia, 21 gennaio 2025 – Un ragazzo di 22 anni italiano è stato arrestato a Pistoia dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dettagli dell'arresto e accuse

La squadra mobile lo ha seguito nei suoi spostamenti, dopo aver notato alcuni movimenti sospetti riconducibili ad un'attività di spaccio. Fermato per un controllo, il giovane aveva addosso sostanza stupefacente e un bilancino di precisione con tracce di droga.

Perquisizione e rinvenimenti

Da qui la successiva perquisizione domiciliare, dove gli agenti hanno trovato:

3 etti e mezzo di cannabinoidi

18 pasticche di metanfetamine

3 grammi di cocaina

Un altro bilancino di precisione

Un coltello con tracce di sostanza stupefacente, utilizzato per il confezionamento delle dosi

2.900 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, soldi ritenuti provento dell'attività di spaccio

Decisioni giudiziarie

Per il 22enne il pm ha disposto gli arresti domiciliari nella sua abitazione in provincia di Prato.

Allarme droga tra Pistoia e Montecatini

Nelle scorse settimane tra Pistoia e Montecatini la guardia di finanza ha segnalato alla prefettura ben 36 persone come utilizzatori di droga, su 180 controllate. Le verifiche, effettuate con l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo di Pisa, erano mirate a prevenire e reprimere i fenomeni di spaccio e consumo di stupefacenti. L’attenzione si è concentrata sui luoghi di aggregazione dei più giovani e nelle aree vicine alle stazioni ferroviarie, specie durante l’orario serale e nei fine settimana. Finora, in autunno, sono stati identificati e controllati 131 automezzi e 201 persone individuando, anche grazie al fiuto dei cani Frazy e Delphy, 36 persone trovate in possesso di stupefacenti per uso personale. Sono state sequestrate decine di dosi per un peso complessivo di circa un etto, tra marijuana, hashish, cocaina e droghe sintetiche. Queste attività rientrano nel lavoro ordinario dalle Fiamme gialle a tutela della cittadinanza e della legalità.