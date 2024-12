Spaccio di droga 41enne finisce in manette. Perquisizioni e sequestri

PISTOIAUn arresto per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio sul territorio provinciale, con l’aggiunta di ben dodici perquisizioni ed il sequestro preventivo di alcuni conti correnti. E’ questo il bilancio dell’operazione condotta pochi giorni prima di Natale dai Carabinieri della Compagnia di Pistoia all’interno di una più ampia attività d’indagine finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in ambito provinciale. Il lavoro dei Carabinieri è stato coordinato dalla Procura della Repubblica di Pistoia, con il concorso del personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Firenze, e deriva da indagini che affondano le proprie radici più indietro nel tempo. Infatti, tutto è partito dall’attività svolta, già nel 2023, dalla Stazione Carabinieri di Casalguidi che aveva portato all’arresto in flagranza di reato di due soggetti, uno italiano e uno albanese, ritenuti responsabili in concorso fra loro di spaccio di sostanze stupefacenti fra i territori di Pistoia e Serravalle Pistoiese. In questa circostanza, invece, come detto sono state eseguite dodici perquisizioni domiciliari e personali nei confronti di altrettanti soggetti, unitamente al sequestro preventivo di due conti correnti intestati ad uno degli indagati, le cui somme di denaro sono state direttamente collegate alle attività illecite di spaccio.

In arresto è finito un 41enne italiano ritenuto responsabile della detenzione di sostanze stupefacenti al fine di andare a rivendere sul mercato locale la droga, in quanto al momento della perquisizione è stato trovato in possesso di una consistente quantità di hashish. Allo stesso modo, è stato denunciato in stato di libertà, per analogo reato, un altro cittadino italiano di 56 anni e, complessivamente, sono stati segnalati alla Prefettura di Pistoia otto soggetti in quanto assuntori di sostanze stupefacenti per uso personale. Come confermato dalla nota diffusa dal Comando provinciale dei Carabinieri di Pistoia, nel corso di questa operazione che ha visto coinvolti una ventina di militari, sono stati sequestrati complessivamente circa 100 grammi di sostanze stupefacenti rinvenuti nelle varie abitazioni dei perquisiti, nonché numeroso materiale utilizzato per la pesatura ed il confezionamento delle dosi. Il 41enne arrestato, dopo aver espletato le varie procedure del caso, è stato poi trasferito nel carcere di Santa Caterina in Brana a Pistoia, a disposizione dell’autorità giudiziaria per essere sottoposto all’udienza di convalida.