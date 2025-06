Apre il nuovo Punto Alia . Tanti servizi e informazioni. Ecco gli orari per i cittadini

Sarà operativo a partire da martedì 10 giugno il Punto Alia nel Comune di Buggiano. Lo sportello sarà collocato all’interno del Palazzo Comunale, in piazza Matteotti 1, nei locali che ospitavano anche l’Infopoint comunale, in una posizione facilmente accessibile e centrale per i cittadini. Il Punto Alia sarà aperto ogni martedì, dalle 9 alle 13, e rappresenta un importante presidio territoriale per offrire un’assistenza diretta, tempestiva e qualificata in merito ai servizi gestiti da Alia.

Presso lo sportello i cittadini potranno gestire tutte le pratiche relative alla nuova Tariffa Corrispettiva, la tariffa in linea con quanto richiesto dalla normativa europea, che implica una misurazione dei rifiuti prodotti e conferiti, valorizzando chi si impegna nella separazione degli scarti e nella tutela dell’ambiente.

Per gli utenti al Punto Alia sarà, inoltre, possibile ritirare gratuitamente le attrezzature per la raccolta differenziata, come contenitori, sacchi e materiali informativi, segnalare disservizi o richieste specifiche in merito alla gestione dei rifiuti sul territorio comunale, attivare, modificare o disdire i servizi ambientali offerti da Alia, con il supporto diretto del personale incaricato. Questa nuova apertura si inserisce all’interno del percorso di potenziamento del rapporto con il territorio e con i cittadini, per facilitare l’accesso ai servizi e promuovere una gestione dei rifiuti più consapevole, efficiente e sostenibile.

L’attivazione del Punto Alia a Buggiano è frutto della collaborazione tra Alia e l’Amministrazione Comunale, che insieme lavorano per offrire strumenti concreti e servizi di prossimità a beneficio della comunità. Per maggior informazioni e dettagli è sempre possibile consultare Aliapp, la App di Alia scaricabile gratuitamente per sistemi Ios ed Android, il portale aziendale, oppure contattare il call center al numero verde 800-888333, che è gratuito da telefono fisso, oppure ai numeri 0571 196 93 33, da fisso o mobile, e 199 -105105 da mobile (a pagamento in base alle tariffe del singolo gestore di telefonia), dalle 8.30 alle ore 19.30, dal lunedì al venerdì. Ed il sabato dalle 08.30 alle 14.30.