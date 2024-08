Aperitivo speciale con corso di autodifesa

Dalla parte delle donne. Ecco arrivare a Pistoia l’"Aperitivo Rosa – Io mi difendo", all’insegna della sicurezza personale femminile. Venerdì 23 agosto, a partire dalle 17 nei locali della pasticceria caffetteria Elisir di Capostrada, FdSystem Pistoia, in collaborazione con la stessa Elisir, darà vita a un aperitivo speciale, con uno slogan piuttosto chiaro: "ti spetta di diritto poter stare tranquilla". "A settembre prenderà avvio il nostro corso di autodifesa femminile da strada FdSystem: non vediamo l’ora di vedere ragazze e signore in azione – presentano l’iniziativa gli organizzatori –. Sarà un’esperienza per connettersi con altre donne, altrettanto determinate e forti. Troverete un ambiente amichevole e accogliente ad aspettarvi; il nostro team esperto vi guiderà attraverso le basi e oltre, adattando ogni lezione alle vostre esigenze e al vostro livello di comfort. Che una donna sia alle prime armi o desideri perfezionare le proprie abilità, il corso FdSystem si modellerà, come acqua, attorno a ogni persona. Non perdete, quindi, l’opportunità di unirvi a noi. Siamo pronti a supportarvi in questo viaggio stimolante e meraviglioso nell’universo della sicurezza e dell’empowerment". Il corso di autodifesa sarà illustrato nel corso dell’aperitivo. "Purtroppo viviamo tempi non semplici – spiega Martina Toninelli, scrittrice/pasticcera anima di ‘Elisir’ – e dobbiamo farci trovare preparate a ogni evenienza. Il corso è un arricchimento personale di ogni donna e merita di essere dapprima capito e poi seguito".

Gianluca Barni