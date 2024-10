Antenna in via Salvo D’Acquisto. Per Arpat: rispettati i limiti di legge

Non accennano a placarsi le polemiche intorno alla realizzazione della nuova antenna di ripetitore di telefonia mobile 5G che sarà installata, nelle prossime settimane, in un terreno privato adiacente a via Salvo D’Acquisto, a poche centinaia di metri da tre scuole (elementari "Bertocci", materna "Ciari" e il comprensivo "Anna Frank") nella zona di Pistoia Ovest. Gli abitanti del posto, preoccupati per la nuova installazione, hanno indetto una petizione che ha abbondantemente superato le 600 firme, grazie anche all’intervento di Legambiente, ottenendo un incontro con l’amministrazione comunale nei giorni scorsi per affrontare il tema. Al momento, la ditta incaricata di realizzare l’opera ha sistemato le opere in muratura per la base dell’antenna che comparirà nei prossimi giorni, visto che non ci sono in vista colpi di scena o stop all’opera. A questo riguardo, però, abbiamo chiesto delucidazioni ad Arpat che, nel luglio scorso, ha dato l’ok per l’installazione dell’antenna (parere fondamentale per poter procedere con il progetto) nonostante la comunicazione ai residenti sia arrivata soltanto a fine settembre. "Il parere che è stato espresso è positivo – fanno sapere dall’ufficio stampa di Arpat – ovvero è stata fatta la valutazione della documentazione e valutato il campo elettromagnetico prodotto. I limiti rispettano quanto previsto dalla normativa, ovvero valore di attenzione 15 V/m (volt per metro, ndr) come media giornaliera per edifici a permanenze non inferiori a 4 ore e le loro pertinenze, l’obiettivo di qualità (sempre 15 V/m come media giornaliera) per le aree intensamente frequentate e il limite di esposizione (20/40 V/m come media sui 6 minuti) per i rimanenti spazi". E’ opportuno specificare, comunque, che nei mesi scorsi sono stati modificati i valori limiti per l’esposizione all’interno di un campo elettromagnetico, andando ad incrementare quelli che erano i tetti massimi stabiliti in precedenza e che andavano a tutelare in maniera ancora più scrupolosa la popolazione. Variazioni che, ovviamente, hanno portato a dibattito e polemica su scala nazionale ma, come ribadito, i valori attuali che saranno immessi nell’aria dalla nuova antenna di via Salvo D’Acquisto rientrano fra ciò che è stabilito per legge.

Saverio Melegari