Anpi sul monumento "Polemica isterica"

Continua a far discutere la polemica che si è accesa tra l’Anpi e l’amministrazione comunale di Pistoia dopo le critiche mosse verso la potatura della siepe attorno al monumento ai Caduti di piazza della Resistenza. Sull’episodio è intervenuto anche il consigliere pistoiese Giampaolo Pagliai.

"La presa di posizione dell’Anpi riguardo alla potatura e non estirpazione – scrive in una nota lo stesso – della siepe di alloro intorno al cippo che ricorda i caduti per la lotta di Liberazione dal nazifascismo è isterica, incredibile e fuori luogo. Prima di tutto sarebbe bene che chi protesta così violentemente per una manutenzione radicale, ma necessaria per recuperare la vitalità delle piante di alloro, sarebbe bene che rileggesse e imparasse a memoria il messaggio finale della relazione del Comandante Pippo Manrico Ducceschi, dichiarato solo recentemente insieme a Vincenzo Nardi cittadino benemerito e illustre. Pippo così scriveva “Ricordatevi che tutti noi, dal primo all ‘ultimo, siamo ammalati ancora, come lo è e lo sarà ancora per molto tempo, tutto il nostro disgraziato popolo del male fascista che si chiama: prepotenza , disonestà ,ambizione, gerarchismo, strafottenza“. Casomai a recare oltraggio ai patrioti e partigiani, che dettero la vita per la nostra Libertà, sono coloro che, arrampicandosi sugli specchi, strumentalizzano ogni occasione, anche la più banale – perché se non fosse stata fatta la potatura avreste gridato allo scandalo per la mancata manutenzione – pur di accusare di essere fascisti gli avversari politici. Viva Manrico Ducceschi! Viva la Resistenza!".