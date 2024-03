Annamaria Michelon Palchetti lascia il Moica. Nuova presidente Stefania Boccaccini

Anna Maria Michelon Palchetti dopo oltre trent’anni alla guida del Moica, il movimento delle casalinghe italiane il cui nome è da tempo arricchito dalla dicitura "donne attive in famiglia e in società", ha lasciato la guida della sezione pistoiese che tanti eventi e tante iniziative ha regalato alla città, prima fra tutte la creazione del prestigioso Museo del Ricamo, allestito a Palazzo Rospigliosi.

La decisione è l’esito della riunione che si è svolta il 5 marzo scorso, quando la presidente fondatrice del Moica a Pistoia, Annamaria Michelon Palchetti, ha comunicato la propria intenzione di non proseguire nell’attività di presidenza, ritenendo opportuno un rinnovamento delle persone alla guida dell’associazione. L’assemblea dei soci ha nominato il nuovo comitato direttivo nelle persone di Stefania Boccaccini, Renzo Innocenti, Marco Leporatti, Cherubina Meacci e Maria Teresa Tosi.

Successivamente – come rende noto il movimento in una nota diffusa in questi giorni – il comitato direttivo ha eletto, al suo interno, presidente Stefania Boccaccini, vicepresidente Maria Teresa Tosi e segretario Renzo Innocenti.

"Un ringraziamento particolare – si legge nella nota – , da parte di tutto il Movimento, ad Annamaria per l’impegno profuso in tutti questi anni ricchi di successi, con particolare riferimento alla realizzazione del Museo del Ricamo e alle innumerevoli iniziative culturali e sociali che hanno caratterizzato la presenza del Moica a Pistoia con l’obiettivo di valorizzare il ruolo femminile in tutte le sue espressioni e attività".