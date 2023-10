"Animal Farm", la colonna sonora ispirata a Orwell. Appuntamento con la musica al centro "Funaro"

Appuntamento con la musica stasera alle 20.45 al Funaro con una novità prodotta da Toscana Produzione Musica e Atp Teatri di Pistoia Centro di produzione teatrale dal titolo "Animal Farm-La fattoria degli animali" firmata dall’Emanuele Parrini Quartet. "Animal Farm" si pone con una doppia chiave di lettura: può essere visto come una colonna sonora dell’omonimo romanzo di George Orwell, da cui prende origine, oppure essere considerato esso stesso, in maniera autonoma, come una meditazione sul potere e sul suo esercizio a tutti i livelli. Al violino c’è Emanuele Parrini, noto per la capacità di spaziare attraverso qualsiasi evoluzione stilistica, dalla tonalità alla free improvisation, dai progetti etnici a quelli jazzistici, distinguendosi per impegno e ricerca nel suo settore. Condivide le esperienze dell’ItalianInstabile Orchestra, del Dinamitri Jazz Folklore, quelle di Tiziano Tononi e Daniele Cavallanti, per fare alcuni nomi. Tra i lavori più creativi "Viaggio al centro del violino". Suo dal 2010 al 2018 il Jazzit Award, mentre nel tempo sigla collaborazioni prestigiose con musicisti del calibro di Tony Scott, Cecil Taylor, Amiri Baraka, John Tchicai, Anthony Braxton, William Parker. È violinista di Nexus, del Dinamitri Jazz Folklore e dell’Italian Instabile Orchestra, con la quale vince il Top Jazz 2007 di Musica Jazz come Formazione dell’anno. Con lui sul palco Beppe Scardino (sax baritono, clarinetto basso e flauto), Giovanni Maier (contrabbasso), Andrea Melani (batteria). Posto unic 15 (intero) e 12 euro (ridotto). Biglietti on line (www.bigliettoveloce.it), al Funaro un’ora prima del concerto e alla biglietteria del Teatro Manzoni oggi dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19.

l.m.