Angeli del Bello Onlus, cena di beneficenza a Pistoia

Il loro impegno si realizza nel prendersi cura concretamente della bellezza delle città promuovendo la riscoperta del senso civico e educarne ed ispirare le generazioni future. Sono i volontari della fondazione onlus "Angeli del bello", nata a Firenze nel 2010 e arrivata a operare in quindici città italiane, tra le quali anche Pistoia e Montecatini Terme. Per sostenere la raccolta fondi a favore della sezione pistoiese dell’associazione di volontariato, è stata organizzata la cena in Valdibure giovedì 31 Agosto ore 20, al Circolo Mcl in Via dei Casolari, 3. Il costo della cena è 23 euro (bambini fino 10 anni 12 euro). Ad animare la serata ci sarà il karaoke di Fabrizio Faber. I circa 3500 mebri iscritti (dei quali 290 attivi ogni settimana), hanno già realizzato nelle città coinvolte 190 progetti di rigenerazione urbana e di restauro del patrimonio artistico mettendo a disposizione le proprie competenze ed esperienze maturate nel tempo. Con le loro attività si occupano anche di combattere il degrado e ripristinare il decoro soprattutto nei luoghi urbani di interesse sociale e artistico. Tra le loro ultime fatiche a Pistoia, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, la ripulitura del parco di piazza della Resistenza e prima del giardino di Cino e di piazza sant’Atto. Prenotazioni alla cena obbligatorie: telefonare al 347.7670915 Letizia (Circolo Valdibure) oppure al 335.7538895 Cecilia. Per informazioni sulle attività della Fondazione: [email protected]; Fondazione Angeli del Bello Onlus: [email protected]