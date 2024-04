Ancora aiuti per gli alluvionati. Buoni spesa dalla Misericordia

La Misericordia di Montale distribuisce buoni acquisto a 95 famiglie delle zone di Montale colpite dall’alluvione grazie ad un contributo di 18mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Al contributo della Fondazione si è aggiunta l’offerta di mille euro della ditta F.A. Group srl e quella pari a 950 euro della azienda Smeraldo srl che gestisce la Conad di Oste di Montemurlo in via Pistoiese, il supermercato dove possono essere spesi i buoni acquisto del valore di 210 euro ciascuno. I buoni vengono distribuiti direttamente alle famiglie, che possono ritirarli presso la sede dell’associazione in via Martin Luther King previo appuntamento telefonico. La Misericordia aveva presentato una richiesta di contributo alla Fondazione il 22 febbraio scorso e già il primo marzo è arrivata la risposta positiva firmata dal presidente Lorenzo Zogheri. Per la Misericordia si sono occupati fattivamente del progetto il governatore Massimiliano Pieroni e la vice-governatrice Ilaria Rizzo oltre al direttore dei servizi Massimiliano Corrieri e al segretario dell’associazione Massimo Martorana.

L’iniziativa della Misericordia è frutto dello stretto contatto che l’associazione ha tenuto, fin dai giorni drammatici dell’alluvione, con le famiglie delle strade colpite, via Alfieri, via Mattei, via Provinciale Pratese e via del Chiuso. Si tratta di quasi cento famiglie che si sono viste la casa devastata dall’acqua e dal fango, che hanno dovuto ricomprare mobili, elettrodomestici e veicoli e che sono di fronte all’esigenza di lavori di manutenzione alle loro abitazioni. Le famiglie colpite dall’alluvione si sono riunite, fin dai primi giorni successivi all’evento calamitoso, in un Comitato civico presieduto da Andrea Martinelli. Il Comitato costituisce un mezzo prezioso di coordinamento e di informazione e anche uno strumento attraverso il quale far giungere le esigenze delle famiglie alle istituzioni e alle associazioni del territorio. Il presidente del Comitato Martinelli esprime la sua gratitudine alla Misericordia di Montale per l’iniziativa e alla Fondazione Caript e alle altre due aziende per il contributo fornito.

All’incontro di presentazione del progetto erano presenti, insieme ai dirigenti e ai funzionari della Misericordia, anche il direttore della Fondazione Caript Matteo Carradori, i rappresentanti della aziende donatrici e il presidente del Comitato delle famiglie Andrea Martinelli. Va ricordato che la Misericordia aveva già attuato, nei mesi scorsi, anche la distribuzione di elettrodomestici e deumidificatori, grazie ad un precedente contributo della Fondazione Caript, oltre alla fornitura di pacchi alimentari e al contributo alle operazioni di Protezione Civile Comunale insieme alla Vab e alla Croce d’Oro.

Giacomo Bini