"Anch’io incredulo della rimonta"

"Abbiamo realizzato una piccola grande impresa". Il direttore sportivo biancorosso Marco Sambugaro ha esordito così ai microfoni di Radio Sportiva dopo il successo ottenuto da Pistoia sul campo della Virtus Bologna. "La Virtus per tre quarti ha giocato da Virtus ma noi siamo stati bravi a non mollare e ad averci sempre creduto e quando loro sono calati abbiamo colto il momento giusto per provare a sferrare il colpo". E che colpo visto che Pistoia ha iniziato l’ultimo quarto sotto di 15 punti (83-68) e in soli 10 minuti ha piazzato un break di 10-32 che ha letteralmente ribaltato la partita. "Sinceramente c’è stato un pizzico d’incredulità per essere riusciti a recuperare in quella maniera – prosegue Sambugaro –. Abbiamo giocato un ultimo quarto praticamente perfetto sia per intensità, che per qualità del gioco, che per percentuali al tiro". Una vittoria che ha messo in cassaforte la permanenza in serie A e che ora proietta Pistoia verso un altro grande obiettivo, quello di provare a centrare i play off.

"Siamo partiti come underdog – afferma il diesse biancorosso – nessuno avrebbe scommesso su di noi ma abbiamo sempre lavorato in silenzio, con grande voglia e spirito di sacrificio ed ora tutti conoscono questi ragazzi. Ad inizio stagione se mi avessero detto che a cinque giornate dalla fine del campionato che saremmo stati in corsa per un posto nei play off non ci avrei creduto. Siamo partiti a fari spenti consapevoli dei nostri pregi e dei nostri difetti e siamo arrivati fino a qui. Siamo dentro i play off e vediamo cosa accadrà da qui alla fine del campionato".

Il direttore sportivo dell’Estra Pistoia ha parlato anche del futuro della società e dell’imminente passaggio di consegna al gruppo americano che dovrebbe formalizzarsi ufficialmente domani. "In settimana potrebbero esserci delle novità – ammette Sambugaro – per quello che si profilo come un passaggio storico per Pistoia. Il presidente Massimo Capecchi ha portato avanti il club in tutti questi anni attraversando momenti difficili ma riuscendo sempre a tenerlo in vita ora si profilo un passaggio di consegne a questo gruppo americano. Quali sono i progetti futuri? Non lo so perché ancora non ho parlato con i nuovi soci – conclude – ma ci sarà tempo per poterlo fare".

Maurizio Innocenti