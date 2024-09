Anche Montale ricorda. Tra rievocazioni e mostra

L’ottantesimo anniversario della Liberazione di Montale dall’occupazione nazi-fascista sarà ricordato con una serie di Giornate della Memoria promosse dall’assessorato alla cultura del Comune a partire da domenica 8 settembre quando si svolgerà la cerimonia ufficiale con il corteo (alle ore 10,15) dal municipio alla piazza Matteotti e la deposizione delle corone, in particolare quella in via Martiri della Libertà in ricordo della rappresaglia del 4 settembre 1944 quando furono impiccate 5 persone innocenti. Alle ore 11 sarà celebrata la Santa Messa, poi il saluto in piazza del vice sindaco Alessio Guazzini, con la Banda Giuseppe Verdi di Fognano. Giovedì 12 settembre nella sala consiliare della Smilea, interverranno il fotografo Gabriele Caproni e lo storico Daniele Amicarella con documentazione fotografica e ricostruzioni storiche degli eventi principali della Linea Gotica nella nostra zona. Sabato 14 e domenica 15, alla villa Smilea si terrà una rievocazione storica della seconda guerra mondiale con esposizione di mezzi e la partecipazione di figuranti che permetteranno di conoscere gli ambienti e le condizioni di vita durante il periodo bellico. Le due giornate sono organizzate dal Comune con la collaborazione del Gruppo Trekking della Croce d’Oro di Montale. Nella mattinata di domenica 15 ci sarà la camminata storica dalla Cascina di Spedaletto fino a Poggio Alto, che fu teatro di una delle più importanti battaglie tra le truppe alleate e quelle tedesche. Saranno deposte delle corone a cura del Gruppo Alpini di Montale. Durante tutte le giornate della memoria sarà visitabile il Corridoio della storia nei locali seminterrati della villa Smilea, un museo che raccoglie reperti della seconda guerra mondiale a cura del Gruppo Trekking della Croce d’Oro in attuazione di un’idea di Gianni Garbesi. "Con queste giornate della memoria – spiega l’assessore alla cultura del Comune di Montale Francesco Barontini – abbiamo voluto aggiungere alla tradizionale cerimonia ufficiale di commemorazione della strage di via Roma anche altre occasioni di ricostruzione storica e di conoscenza della nostra comunità".

Giacomo Bini