Anche amministrativi, baristi e venditori

In Valdinievole, così come nella piana pistoiese, sono numerose le offerte di lavoro attive sul territorio. Vediamo insieme le più interessanti. La GFT ricerca, a Montecatini, un addetto all’ufficio amministrazione da affiancare al responsabile amministrativo. Insieme, le due figure, si occuperanno dell’operatività dell’ufficio: gestione iter approvativo fatture passive, contabilizzazione fatture passive, stanziamento costi fornitori e contabilità generale. Per candidarsi è necessario contattare Francesca Bolognesi al numero 02 5815 8364. Oppure, via e-mail, a [email protected]. A Borgo a Buggiano, invece, si ricerca un autista con patente C e CQC.

L’attività richiesta consiste nella guida di camion con cella frigo per trasporto di carne fresca di suino. I mezzi sono depositati a Borgo a Buggiano, dove inizia e finisce il lavoro. Per candidarsi è possibile contattare il signor Rudi Ancillotti al numero 338 1045652 oppure, via e-mail, all’indirizzo [email protected]. Passando a Larciano, la caffetteria "Il Poggetto" ricerca un addetto o addetta al banco bar per servizio caffetteria, gestione cassa e servizio in sala. Viene richiesta la patente B ed è gradita esperienza pregressa nella mansione.

Per candidarsi è possibile contattare la titolare Paola Monti al numero 327 3594554 oppure, via e-mail, a [email protected].

Sempre a Larciano, si ricerca un addetto, anche senza esperienza nella mansione, nella produzione di scope e spazzole. Per candidarsi occorre contattare il signor Marco Bonfanti al numero 328 1904642 oppure, via e-mail, a [email protected].

La storica azienda Cardellli di Monsummano, invece, cerca un elettrotecnico per manutenzione e installazione di impianti civili, industriali e speciali. Altra attività prevista per il nuovo lavoratore: installazione e manutenzione di elettrodomestici. Viene richiesto: titolo di studio attinente, esperienza pregressa nella mansione, buone conoscenze informatiche e patente di guida. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento a tempo indeterminato. L’offerta di lavoro è rivolta a candidati ambosessi ai sensi, in ottemperanza alla legge vigente. Per candidarsi è possibile contattare il signor Fabrizio Ferretti al numero 0572 51096 oppure, via e-mail, a [email protected]. Infine, poco fuori dai confini della Valdinievole, ad Altopascio si ricercano due venditori di sala mostra per apertura del nuovo negozio Eco Abitare. Si offre contratto a tempo indeterminato. Se interessati, contattare Michele al numero 333 5392565 oppure via e-mail all’indirizzo [email protected]