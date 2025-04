Amianto al Fedi Fermi: "Ora interventi urgenti". Misure igienico-sanitarie. La scoperta degli operai

Amianto nei locali dell’istituto tecnico tecnologico statale Fedi-Fermi, dove si stanno svolgendo importanti lavori di ristrutturazione della scuola. Tracce del materiale nocivo sono state rinvenute anche nelle classi occupate dagli studenti. È questa l’amara sorpresa fatta dalla ditta incaricata dei lavori durante il proprio turno, a cui sono seguiti ulteriori sopralluoghi per garantire la sicurezza sanitaria della scuola. Immediati gli interventi della Provincia.

"Si tratta di materiale che tragli anni Sessanta e Settanta veniva utilizzato per incollare i pavimenti - spiega il presidente della Provincia Luca Marmo -. Purtroppo quando si eseguono lavori su edifici come questi non è raro trovare tracce di amianto: ci stiamo adoperando per bonificare tutto e al tempo stesso per garantire il pieno diritto allo studio dei ragazzi". I primi locali dove è stata trovata la sostanza non erano utilizzati né dal personale né dagli studenti, ma alla luce dei lavori in corso i tecnici della Provincia con personale dedicato hanno voluto controllare anche gli spazi attualmente occupati dalle classi della scuola e dagli studenti del liceo scientifico Amedeo di Savoia, che usano alcune aule come succursale.

"Si presuppone che anche in tali ambienti le pavimentazioni originarie siano state posate con gli stessi prodotti - hanno spiegato i tecnici con una circolare inviata proprio alle scuole coinvolte -. Sappiamo che le fibre di amianto presenti nelle colle dei pavimenti non costituiscono un pericolo per la salute quando rimangono confinate al di sotto della pavimentazione, ma possono essere rilasciate nell’ambiente qualora siano esposte a usura diretta. Per questo motivo è stato eseguita un’ispezione speditiva all’interno dei locali del blocco ancora in uso, nel corso della quale è stata evidenziata la presenza di alcuni danneggiamenti della pavimentazione che potenzialmente potrebbero mettere a contatto le suddette colle con l’ambiente, da cui la necessità di adottare misure precauzionali urgenti per il loro confinamento".

L’Amministrazione provinciale ha quindi programmato una serie di attività seguendo anche le indicazioni operative del Servizio prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (PISLL) dell’Azienda sanitaria locale Toscana Centro, finalizzate al controllo e alla messa in sicurezza degli ambienti. "Spero che non si crei eccessivo allarme sulla situazione - sottolinea Marmo -. Abbiamo dato comunicazione tempestiva alle scuole e in questi giorni andremo nei plessi per formalizzare gli interventi che saranno effettuati in somma urgenza. I lavori al momento sono sospesi – conclude il presidente – per garantire una bonifica totale degli ambienti".

"Durante lo svolgimento degli interventi di adeguamento sismico e riqualificazione funzionale al Fedi-Fermi, è stata rilevata la presenza di fibre di amianto in alcune colle utilizzate per la posa delle originarie pavimentazioni in linoleum – ha fatto sapere in serata la Provincia con una nota –. Tale rilevamento riguarda il blocco dove attualmente sono sospese tutte le attività didattiche. La Provincia ha avviato l’iter di segnalazione e monitoraggio di quanto emerso. È stata poi eseguita un’ispezione all’interno dei locali facenti parte del blocco dove, al contrario, sono ancora in corso le attività didattiche. La situazione è quotidianamente monitorata".

M.M.