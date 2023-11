Alluvione Quarrata, derubato da un gruppo di minorenni mentre spala fango

Pistoia, 9 novembre 2023 – Hanno pensato bene di approfittare del momento di grande lavoro e di caos, dopo la prima notte di pioggia e fango, che ha messo in ginocchio gran parte delle attività commerciali e produttive della piana pistoiese. E’ un’altra storia di sciacallaggio, quella che raccontiamo e che vede protagonisti cinque ragazzini, tutti minorenni, tra i 15 e i 17 anni. Quattro di loro sono stati identificati e denunciati al Tribunale dei Minorenni di Firenze. Mentre è caccia al quinto complice.

L’accusa per tutti è di furto e sciacallaggio: avrebbero rubato il portafogli di un dipendente di un salone di bellezza. Un furto per pochi euro. Ma il gesto colpisce doppiamente, per le modalità in cui è stato compiuto. Perché gli autori sarebbero tutti ragazzini. E per la tenacia del titolare del negozio, che non si è perso d’animo e ha inseguito la banda.

Il colpo è stato messo a segno venerdì mattina, in un salone di parrucchieri di viale Montalbano a Quarrata di proprietà di un cittadino di origini cinesi. In quel momento, nelle ore immediatamente successive alla tragedia che ha colpito la piana, il negozio era nel caos, invaso da acqua e detriti. Il titolare era al lavoro all’interno insieme ai suoi dipendenti, con amici e conoscenti, a spalare il fango, per mettere in salvo il possibile. Quello che ha fatto gran parte degli imprenditori colpiti da questa sciagura. Proprio in quelle drammatiche ore, un gruppo di ragazzini si è introdotto nel negozio e ha portato via il portafogli di uno dei dipendenti, che stava spalando il fango dal negozio. I giovani ladri si erano dati alla fuga, ma non avevano fatto i conti con la tenacia della vittima, che li ha rincorsi per alcune centinaia di metri, poi ha pensato bene di chiedere aiuto a una pattuglia della Polizia Stradale di Pistoia, impegnata in zona per l’attività di soccorso pubblico nelle zone alluvionate.

In quel momento , erano in pieno svolgimento le operazioni di soccorso, quando l’attenzione di una delle numerose pattuglie della Polizia Stradale scese in campo per soccorrere gli abitanti della provincia pistoiese duramente colpiti dal nubifragio della scorsa notte, è stata attirata da un uomo, che, urlando, stava inseguendo un gruppo di giovani.

I poliziotti hanno, quindi, immediatamente bloccato i giovani, assicurandoli alla giustizia ma, soprattutto, evitando che venissero aggrediti da chi aveva assistito alla scena e che, stremato dai danni subiti dall’alluvione, non aveva certo voglia di farsi anche derubare. La perquisizione e i successivi accertamenti hanno permesso di restituire il denaro al proprietario, mentre i quattro minorenni responsabili del furto sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze.

Reda. Pt.