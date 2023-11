Quarrata, rompe la vetrina di un negozio durante l’alluvione: “L’ho cacciato e mi ha ferito”

Quarrata (Pistoia), 8 novembre 2023 – Da una parte una comunità impaurita, che stava cercando in ogni maniera di opporsi all’alluvione in corso. Dall’altra un malintenzionato in stato di alterazione, che per motivazioni ignote si è accanito contro la vetrina di un negozio. E poi l’intervento di Luca Bacarelli (noto fioraio cittadino) per provare a fermarlo, la conseguente aggressione subita e la ferita, compatibile con un’arma da taglio, come indelebile eredità di questo bruttissimo episodio. I fatti si sono svolti a Quarrata, in via Corrado da Montemagno, la sera della tragica alluvione che ha sconvolto la Toscana tutta.

"Stavamo lottando disperatamente contro l’acqua per non farla entrare nei nostri negozi – racconta Bacarelli – quando ho notato questo soggetto, in evidente stato di alterazione, che si stava avvicinando. Ha puntato la vetrina della parrucchiera e ha iniziato a colpirla, rompendola. Gli ho urlato contro – ricorda – e lui, di tutta risposta, si è avvicinato con fare minaccioso. Ho cercato di allontanarlo, c’è stata una colluttazione e non so come sono stato ferito sulla schiena, presumo con una coltellata. Me ne sono accorto dopo due ore – aggiunge –: lui era scappato subito dopo, io ero tornato a dare una mano ai vicini per contenere i danni. A un certo punto ho notato che gocciolavo sangue, allora ho capito. Così dopo una prima medicazione della vicina sono andato al pronto soccorso, dove hanno riscontrato un taglio profondo 3-4 centimetri e mi hanno ’ricucito’. Questo è quanto".

Successivamente Bacarelli si è rivolto ai carabinieri per sporgere denuncia per aggressione contro ignoti. Ma il malintenzionato non è stato ancora identificato. "Resta grande amarezza – confida – non è possibile trovarsi a difendere i propri beni ed essere pure aggrediti. Vuol dire che siamo arrivati davvero in basso. Con l’aggravante della concitazione e della drammaticità di quei momenti".

Impossibile dargli torto, visto il tragico evolversi dell’alluvione. "Un quadro gravissimo per tutta Quarrata, specie nella nostra via – afferma, con visibile commozione – il giorno dopo ci siamo trovati di fronte un vero disastro. Noi siamo riusciti a contenere i danni e nei prossimi giorni riapriremo, ma persone a noi vicine hanno perso davvero tutto. Non ho mai visto una cosa così – conclude Bacarelli –, non ci sono parole".