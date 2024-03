All’ospedale uova e doni dei bambini

Dal progetto per i più piccoli che soffrono di neuroblastoma alle uova di Pasqua portate in dono ai bambini e agli anziani ricoverati al San Jacopo. I bambini e i genitori del secondo anno della Comunione della Parrocchia La Vergine, dopo aver comprato le uova e raccolto i fondi destinati all’acquisto del microscopio laser per i laboratori di Oncologia del Meyer, hanno pensato anche all’ospedale della loro città. Insieme ai catechisti, a suor Saturnina e con il sostegno di don Sebastiano, si sono così recati in questi giorni nei reparti di ostetricia, pediatria e geriatria per consegnare delle uova pasquali. Sono stati toccanti, in particolare, i momenti in cui i bambini hanno donato le uova agli altri bambini.