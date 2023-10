Alla scoperta di boschi e funghi con l’Ecomuseo della Montagna

Scoprire da vicino come cambiano i nostri boschi con l’arrivo dell’autunno e farlo attraverso una vera e propria immersione grazie all’iniziativa proposta dall’Ecomuseo della montagna pistoiese che per questa domenica organizza una nuova mico-escursione nella Foresta del Teso.

Assieme agli esperti micologi di Amip e alle guide ambientali escursionistiche dell’Ecomuseo sarà possibile scoprire il mondo dei funghi e altre bellezze naturalistiche, assaporare la piacevolezza di una lenta passeggiata lungo i sentieri, lasciarsi conquistare dal foliage ed esplorare la Foresta della Macchia Antonini (San Marcello Piteglio), una splendida tenuta di oltre duecento ettari caratterizzata da cerri secolari di alto fusto, faggi, castagni, abeti ed altre specie di grande interesse forestale.

Il ritrovo è fissato per le 9 al parcheggio della Macchia Antonini; percorso lungo circa sette chilometri, difficoltà ‘escursionistico’. Il rientro è previsto per le 16; per prenotazioni chiamare lo 800.974102 (costo 10 euro, gratuito fino a 12 anni; in caso di maltempo la passeggiata sarà annullata e rinviata a data da definire).

Tra i prossimi appuntamenti venerdì alle 21 al Contenitore Commerciale di Panicagliora una serata di approfondimento sul mondo dei funghi con l’intervento del micologo Silvano Barbasso; sabato 21 ottobre alle 16 nella sala consorzio Mo.To.R.E. di Campo Tizzoro l’inaugurazione della mostra "Mykes: una Montagna di Funghi", esposizione di funghi freschi commestibili e non con ospite l’esperto micologo Nicolò Oppicelli. La mostra sarà visitabile anche la domenica seguente dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Infine, domenica 29 ottobre terza e ultima mico-escursione nella Foresta di Acquerino (Sambuca Pistoiese). Per informazioni è aggiornamenti oltre al numero verde è possibile collegarsi al sito www.ecomuseopt.it, sezione ‘News’.

l.m.