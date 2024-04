Alla scoperta del Cammino di San Jacopo

Parte da Serravalle, domenica 14 aprile, una parte del Cammino di San Jacopo, che con i suoi 170 km, da Firenze a Livorno, attraversa le città d’arte della Toscana del nord, affondando le radici su una direttrice antica più di duemila anni, la Via Cassia-Clodia. L’iniziativa (iscrizioni già esaurite) è promossa dal Ministero del Turismo con la Regione Toscana e il Comune di Pistoia in occasione di Cammini Aperti, il più grande evento nazionale sui cammini. "A una settimana dall’evento, il Cammino di San Jacopo è tra quelli le cui iscrizioni sono già esaurite. Questo, oltre a farci molto piacere, conferma la rilevanza di un progetto sostenuto dal Ministero e la cui attrattiva è testimoniata ogni giorno dai tanti pellegrini che lo percorrono – sottolinea Alessandro Sabella, assessore al turismo del Comune di Pistoia –. Cammini Aperti, dedicata ai percorsi di una lunghezza inferiore ai 10 km, permette di coinvolgere un gran numero di persone, di promuovere la conoscenza dei territori e di fruire di tratti sempre ben organizzati e segnalati. Un ringraziamento alla Comunità Toscana il Pellegrino, a Toscana Promozione che ha individuato il cammino, e al Comune di Serravalle Pistoiese che accoglierà la partenza. È sempre una grande soddisfazione quando si è scelti e si premiati per il lavoro svolto, nel tempo, con cura e attenzione per la nostra Santiago d’Italia". L’escursione inizierà con la scoperta del centro storico di Serravalle Pistoiese e proseguirà attraverso le suggestive colline toscane, fino alla Pieve medievale di San Michele a Groppoli. Dopo una breve sosta si raggiungerà il Convento di Giaccherino. Lungo l’Antica Via Crucis Selciata si raggiungerà la confluenza dei fiumi Vincio e Ombrone, per poi arrivare finalmente a Pistoia.