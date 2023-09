Alice stasera al Mercante in fiera. Su Rai2 accanto a Pino Insegno

Stasera, giovedì 28 settembre, su Rai 2 comparirà un noto volto aglianese: Alice Guerriero, la simpaticissima titolare dell’Edicola delle meraviglie, in piazza del Comune, ad Agliana. Alice si mette in gioco nella trasmissione "Mercante in fiera", in onda su Rai2 dal 25 settembre, dalle 19.50 alle 20.25, prima del Tg2. Ma come è arrivata Alice a questo game show su Rai2?

"La definisco la storia di un’edicolante che per un giorno vive la vita romana “da diva“ – racconta ridendo –. Per gioco ho provato a partecipare a un casting per un nuovo programma televisivo, il provino diceva: “Ritorna dopo anni un gioco Tv conosciuto da tutti, se vuoi partecipare clicca qui“. Il 26 luglio, giorno del mio compleanno, ho avuto un primo provino online su Zoom, con una mail poi mi hanno informato che il 31 agosto a Firenze avrei avuto un casting per il “Mercante in fiera“ . "A Firenze – prosegue la nostra Alice –. ho fatto un breve video di presentazione, nome cognome, professione e una breve chiacchierata su sogni e passioni con la produzione del programma. A inizio settembre, un pomeriggio, ero a lavoro in edicola, suona il cellulare, rispondo e Andrea, della produzione del “Mercante in fiera“ mi dice: “Ciao Alice, sei piaciuta molto a quelli del casting, ci piacerebbe averti come giocatrice per una puntata“".

Il 15 settembre scorso, c’è stata la registrazione della puntata, a Roma. "Sono andata con il treno a Roma – racconta –, un’auto mi ha portata negli studi televisivi Fabrizio Frizzi della Rai e ho giocato, con altri due concorrenti, insieme al mercante, Pino Insegno. È stata una giornata ricca di emozioni, a partire dall’autista che mi è venuto a prendere alla stazione Termini, alle costumiste con cui ho scelto l’outfit per la trasmissione, alla parrucchiera e alla truccatrice che hanno fatto un lavoro pazzesco.

"Pino Insegno, una persona deliziosa, simpatica e scherzosa – ci racconta la giovane edicolante –, ha messo me e gli altri due concorrenti a nostro agio. C’erano tecnici audio, video, suono, insomma un sacco di gente che fa un gran lavoro dietro le quinte. L’atmosfera fra noi partecipanti è stata rilassata tutta la mattina, al momento della registrazione del programma eravamo, logicamente, concentrati su noi stessi". Alice Guerriero è nella sua “Edicola delle meraviglie“, dal 2009, sempre disponibile, gentile e sorridente con i clienti. Stasera, sicuramente, in tanti faranno il tifo per lei.

Piera Salvi