Alberto Di Matteo in "Stanislav Petrov"

Stasera al circolo Hitachi di via Ciliegiole 77 si parla di passato ma anche di attualità, con le "Stories" del regista e attore Alberto Di Matteo che ne "I racconti al tempo dell’atomica" racconterà le vicende di Stanislav Petrov, un oscuro militare sovietico che in una notte del 1983 si trovò per caso a dover prendere la suprema e capitale decisione: scatenare o no la Terza Guerra Mondiale? Di seguito sullo schermo si potrà assistere a una vera e propria rarità: un montaggio significativo di un film che nel 1983 fece epoca, un vero e proprio cult movie, "The Day After", il film che per primo immaginava cosa sarebbe successo se fosse scoppiata una guerra nucleare nel nostro mondo. L’inizio della serata è previsto alle 21:15. Anche in questo caso cena o apericena possibili al bar pizzeria del circolo chiamando lo 0573.32626. Ingresso 5 euro (3 per i soci del Circolo Hitachi).