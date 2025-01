Al Verdi lo ’Schiaccianoci’ in chiave moderna

Il grande balletto è di scena al Teatro Verdi di Montecatini Terme. Questa sera (ore 21) il Balletto di Roma presenta ’Lo Schiaccianoci’ in chiave moderna. Nella versione coreografica di Massimiliano Volpini, le note di Petr Il’ic Cajkovskij accompagnano il pubblico in un nuovo viaggio nella fantasia, tra eroici personaggi e sorprendenti avventure in chiave moderna.

L’adattamento a firma di Volpini del 2017, con scene e costumi di Erika Carretta, è uno stimolo ecologico a riflettere sulla condizione delle persone-rifiuto, sullo smarrimento d’identità sociale e sui mille volti del nostro essere. Alla ricca e festosa Casa Stahlbaum, ambientazione originale del primo atto, si sostituisce una immaginaria periferia metropolitana abitata da senzatetto. Un imponente muro separa questa zona dal centro della città.

Babbo Natale diviene, qui, un misterioso benefattore di quartiere e lo Schiaccianoci, il suo dono più atteso, rappresenta l’eroe, colui che ce l’ha fatta, ha superato le barriere della povertà per catapultarsi nelle meraviglie della ricchezza. Da qui, si svilupperà una trama tutta da seguire.

Gianluca Barni