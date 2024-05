Al Parco Pertini un angolo di scambio libri

"Corner book" al parco Pertini, dove ognuno può prendere o lasciare un libro. Una nuova opportunità, per stimolare la lettura. Nei giorni scorsi è stata inaugurata la prima "casetta" contenente libri, nella parte nord del parco Pertini, tra l’area giochi e la sede del Servizio volontario di protezione civile. L’iniziativa nasce da una mozione della consigliere di maggioranza Elena Innocenti, approvata tempo fa in consiglio comunale. Ha inaugurato il "Corner book" il sindaco Luca Benesperi, con l’assessore Greta Avvanzo e con la consigliera Elena Innocenti di Fratelli d’Italia. Libri in movimento, libri che viaggiano e possono trasformare la città, perché leggere aiuta a capire il mondo, a stimolare la fantasia, a emozionare e dovrebbe essere un’attività a cui tutti possono avere accesso.

E’ questo lo scopo del piccolo scaffale per il libero scambio di volumi collocato nel parco. "E’ stata inaugurata la prima "Biblioteca nomade" al parco Pertini, mia iniziativa - dice soddisfatta Elena Innocenti - presentata in consiglio durante questo mandato e felicemente approvata da tutti i membri del consiglio comunale. Ho sempre pensato - prosegue Innocenti - che la pratica di lasciare un libro in un luogo pubblico, affinché altri lo prendano e lo leggano, i quali poi faranno altrettanto, sia il primo passo per diffondere la cultura tra generazioni e favorire l’interazione e la comunicazione tra i passanti, cosa che stiamo purtroppo perdendo con l’avanzare dell’era degli smartphone. Questa prima casetta installata vicino all’area giochi del Pertini, fa parte di un progetto che prevede molteplici "Biblioteche nomadi" in tutto il territorio di Agliana".

Piera Salvi