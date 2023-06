"Aiutodonna": ecco i numeri da chiamare

E’ attiva 24 ore su 24 la segreteria del centro antiviolenza "Aiutodonna" di Pistoia, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì, mentre il martedì dalle 15 alle 18. Il numero da chiamare è lo 0573 21175, 1522 il numero Verde Nazionale, mentre3 i servizi sono illustrati sul sito www.aiutodonna.info; email: [email protected] Il servizio di prima accoglienza telefonica è gestito da personale appositamente formato che ha il compito di ascoltare attivamente le donne ed è finalizzato alla rilevazione del rischio. Viene offerto un percorso di sostegno psicologico attraverso colloqui con psicologhe psicoterapeute specializzate nel trattare il tema della violenza e del maltrattamento sulle donne, finalizzato alla progettazione di un percorso di uscita della vittima dalla violenza. Per le situazioni prese in carico dal Servizio Sociale territoriale può essere attivato il servizio di sostegno psicologico per minori vittime di violenza assistita. C’è inoltre un servizio di accompagnamento all’autonomia socio-lavorativa, svolto da un psicologa esperta del settore. Le sedi sono in piazza Belvedere presso la sede Asl a Pistoia e in via Marconi 51 a Nievole.